Ülke geneli ortak yazılı sınav tarihleri: MEB 6-7-8-9-10. sınıf ortak sınavlar konu soru dağılımları

ORTAK SINAV TARİHLERİ 2025-2026

2023-2024 eğitim yılında sınavlar sadece 6-7-9 ve 10. sınıflara yöenlik yapıyordu. Yeni eğitim yılı ile kapsamı da genişletilmişti. 2025-2026 yılı için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre:



1. dönem 1. yazılı sınavlar



7. sınıf Türkçe: 4 Kasım 2025

8. sınıf Türkçe: 5 Kasım 2025

9. sınıf Matematik: 6 Kasım 2025



2. dönem 1. yazılı sınavlar



6. sınıf Türkçe: 7 Nisan 2026

6. sınıf Matematik: 8 Nisan 2026

8. sınıf Matematik: 8 Nisan 2026

10. sınıf Matematik: 9 Nisan 2026

10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 10 Nisan 2026



2. dönem 2. yazılı sınavlar



7. sınıf Matematik: 2 Haziran 2026

9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 3 Haziran 2026