Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023-2024 eğitim yılından itibaren ortak sınavlar düzenleniyor. Sınavların kapsamı ise geçtiğimiz yıl genişletildi. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında toplam 10 ortak yazılı sınav düzenlenecek. 1. dönem 1. ortak yazılı sınavları Kasım ayında uygulanacak. İşte, ortak sınav tarihleri...

Ülke geneli ortak yazılı sınav tarihleri: MEB 6-7-8-9-10. sınıf ortak sınavlar konu soru dağılımları - 1

Ortak yazılı sınavlar kasım ayında başlıyor. MEB ise sınavlara dair konu soru dağılımı tablolarını paylaştı. Ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleşecek yazılı sınavlarda geçtiğimiz dönem açık uçlu ve kısa cevaplı 7'şer soru sorulmuştu. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. 1. dönem ortak sınavlar ne zaman?

ORTAK SINAV TARİHLERİ 2025-2026

2023-2024 eğitim yılında sınavlar sadece 6-7-9 ve 10. sınıflara yöenlik yapıyordu. Yeni eğitim yılı ile kapsamı da genişletilmişti. 2025-2026 yılı için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre:

1. dönem 1. yazılı sınavlar

7. sınıf Türkçe: 4 Kasım 2025
8. sınıf Türkçe: 5 Kasım 2025
9. sınıf Matematik: 6 Kasım 2025

2. dönem 1. yazılı sınavlar

6. sınıf Türkçe: 7 Nisan 2026
6. sınıf Matematik: 8 Nisan 2026
8. sınıf Matematik: 8 Nisan 2026
10. sınıf Matematik: 9 Nisan 2026
10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 10 Nisan 2026

2. dönem 2. yazılı sınavlar

7. sınıf Matematik: 2 Haziran 2026
9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 3 Haziran 2026

ORTAK SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

Ülke genelinde yapılan ortak yazılı sınavlarda açık uçlu veya açık uçlu kısa cevaplı 7 soru soruluyor. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendiriliyor.

Açık uçlu sorular ise öğrenciye hiçbir seçeneğin sunulmadığı; öğrencinin, cevapları kendisinin oluşturduğu türlerdir.

