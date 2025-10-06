Ülke geneli ortak yazılı sınav tarihleri: MEB 6-7-8-9-10. sınıf ortak sınavlar konu soru dağılımları
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023-2024 eğitim yılından itibaren ortak sınavlar düzenleniyor. Sınavların kapsamı ise geçtiğimiz yıl genişletildi. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında toplam 10 ortak yazılı sınav düzenlenecek. 1. dönem 1. ortak yazılı sınavları Kasım ayında uygulanacak. İşte, ortak sınav tarihleri...
Ortak yazılı sınavlar kasım ayında başlıyor. MEB ise sınavlara dair konu soru dağılımı tablolarını paylaştı. Ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleşecek yazılı sınavlarda geçtiğimiz dönem açık uçlu ve kısa cevaplı 7'şer soru sorulmuştu. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. 1. dönem ortak sınavlar ne zaman?