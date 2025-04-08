Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 sonuç takvimi
Geçtiğimiz aylarda başvuruları tamamlanan Ulusal Staj Programı sonuçları için gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Gerekli başvuruları yapan adaylar sonuçların ilan edilmesi ile staj yapacakları kurumları öğrenmek istiyor. Peki, Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ulusal Staj Programı 2025 yılı başvuruları "https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden alındı. Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından belge kontrolü ve değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından açıklanacak.