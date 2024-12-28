Ulusal Staj Programı başvuruları ne zaman bitecek?

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

OECD tarafından üye ülkelere örnek gösterilen program, gençlerin iş dünyasına hazırlık sürecine destek sağlıyor ve nitelikli iş gücü yetiştirme konusunda önemli bir model oluşturuyor.



Adayların, akademik, mesleki, sanatsal, sosyal ve sportif becerileri esas alınarak kimlik bilgilerinin gizli tutulduğu, böylece işverenlerin yalnızca yetkinliklere odaklanmasının sağlandığı program, Türkiye, KKTC ve yurt dışında uygulanmaya devam ediliyor.



Programda staj imkanları, yurt içinde Bakanlıklar, Başkanlıklar, ilgili bağlı kuruluşlar ve özel sektör firmaları, yurt dışında ise Türkiye'nin kamu temsilcilikleri ve Büyükelçilikleri tarafından sunuluyor.



Ulusal Staj Programına başvurular, e-Devlet entegrasyonu ile çalışan milli dijital platform "Kariyer Kapısı" üzerinden yapılıyor.





