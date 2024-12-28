Ulusal Staj Programı başvuruları ne zaman bitecek?
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisince düzenlenen Ulusal Staj Programının 2025 yılı başvuru süreci başladı. Şu ana kadar 1 milyon 250 bin öğrencinin başvurduğu ve 800 bin öğrenciye staj imkanının sunulduğu, 5 binin üzerinde kamu kurumu ve 2 binden fazla özel sektör kuruluşunun dahil olduğu programda, gençler kurumları ve meslekleri yakından tanıma imkanı elde ediyor. Peki, Ulusal Staj Programı başvuruları ne zaman bitecek?
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörün katılımıyla gençlere geniş bir sektörel yelpazede staj, iş gölgeleme ve mesleğe hazırlık eğitim uygulamaları imkanı sunan programa başvurular, 28 Şubat'a kadar devam edecek.