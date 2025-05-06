Ulusal Staj Programı sonuç ekranı: USP (Ulusal Staj Programı) nedir, sonuçlar ne zaman açıklanır?
Ulusal Staj Programı (USP), yükseköğretim öğrencilerine iş hayatı öncesinde tecrübe ve beceri kazanmak amacıyla hayata geçirildi. Ayrıca USP ile öğrencilere fırsat eşitliği sağlanması planlanıyor. Yurt dışı ve yurt içinde eğitim gören lisans ve ön lisans öğrencileri ile beraber yurt dışında yüksek lisans, doktora eğitimi alan adaylar da programdan faydalanabilecek. Peki, USP sonuçları ne zaman belli olur?
Üniversite eğitimi gören öğrencilerin iş hayatına daha hızlı adapte olabilmesini sağlayacak Ulusal Staj Programı'na başvurular 23 Aralık 2024-28 Şubat 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Başvurular arasından kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden gönüllü iş yerleri adaylara teklifler sunuyor. Teklifi kabul eden adaylar ise program kapsamında staj, iş gölgeleme ve eğitim sürecine katılıyor. İşte, Ulusal Staj Programı ayrıntıları...