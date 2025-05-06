Ulusal Staj Programı sonuç ekranı: USP (Ulusal Staj Programı) nedir, sonuçlar ne zaman açıklanır?

İŞ GÖLGELEME NEDİR?

Öğrencilerin meslek ve iş hakkında bilgi ve tecrübe edinmesine sağlayan ve gözleme dayalı öğrenme sürecidir. 3 – 10 gün arasında değişen sürelerde uygulanan iş gölgeleme sürecinde

öğrenci, kurumdaki uzman ile iş ortamında bire bir zaman geçirir, yapılan işleri gözlemler ve zaman zaman uzman ile beraber çalışır.



İş gölgeleme ve eğitim programları staj uygulamasından farklı olduğundan bu programlarda sigorta zorunluluğu bulunmadığı gibi ücret ödemesi de yapılmaz.