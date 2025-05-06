Ulusal Staj Programı sonuç ekranı: USP (Ulusal Staj Programı) nedir, sonuçlar ne zaman açıklanır?

Ulusal Staj Programı (USP), yükseköğretim öğrencilerine iş hayatı öncesinde tecrübe ve beceri kazanmak amacıyla hayata geçirildi. Ayrıca USP ile öğrencilere fırsat eşitliği sağlanması planlanıyor. Yurt dışı ve yurt içinde eğitim gören lisans ve ön lisans öğrencileri ile beraber yurt dışında yüksek lisans, doktora eğitimi alan adaylar da programdan faydalanabilecek. Peki, USP sonuçları ne zaman belli olur?

Ulusal Staj Programı sonuç ekranı: USP (Ulusal Staj Programı) nedir, sonuçlar ne zaman açıklanır? - 1

Üniversite eğitimi gören öğrencilerin iş hayatına daha hızlı adapte olabilmesini sağlayacak Ulusal Staj Programı'na başvurular 23 Aralık 2024-28 Şubat 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Başvurular arasından kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden gönüllü iş yerleri adaylara teklifler sunuyor. Teklifi kabul eden adaylar ise program kapsamında staj, iş gölgeleme ve eğitim sürecine katılıyor. İşte, Ulusal Staj Programı ayrıntıları...

EĞİTİM HABERLERİ

Ulusal Staj Programı sonuç ekranı: USP (Ulusal Staj Programı) nedir, sonuçlar ne zaman açıklanır? - 2

ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ulusal Staj Programı (USP) başvuruları şubat ayında noktalandı ancakhenüz sonuçlara ilişkin açıklama yapılmadı. Ancak resmi sayfasında değerlendirme aşamasının devam ettiği ancak kısa süre içerisinde stajyer havuzunun iş verenlere açılacağı bildirildi.

ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇ EKRANI

Ulusal Staj Programı sonuç ekranı: USP (Ulusal Staj Programı) nedir, sonuçlar ne zaman açıklanır? - 3

ULUSAL STAJ PROGRAMI NEDİR?

Ulusal Staj Programı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda başlatılan ve yükseköğretim öğrencilerine fırsat eşitliği sunmayuı hedefleyen bir projedir. Bu bağlamda tüm kamu kurumlarının ve özel sektörden gönüllü işverenlerin katılımıyla,  üniversiteli gençlerin staj olanaklarından faydalanmasını sağlamayı ön görüyor.

Ulusal Staj Programı sonuç ekranı: USP (Ulusal Staj Programı) nedir, sonuçlar ne zaman açıklanır? - 4

ULUSAL STAJ PROGRAMINDA ÜCRET ÖDENİR Mİ?

Ulusal Staj Programı kapsamında staj programlarını başarılı şekilde tamamlayan gençlere staj görülen kurum tarafından, staj bitiminin hemen ardından kanunda belirtildiği üzere ''asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran
işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde on beşinden, …. aşağı ücret ödenemez” hükmü gereğince ücret ödemesi yapılır.

Ayrıca program kapsamında öğrencilere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yapılır. Sigorta öğrencinin öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu tarafından ödenir.

Ulusal Staj Programı sonuç ekranı: USP (Ulusal Staj Programı) nedir, sonuçlar ne zaman açıklanır? - 5

STAJ SÜRESİ NE KADAR?

Yükseköğretim stajlarının en az 20 iş günü olması önerlirken öğrenci, işveren ve üniversite arasında anlaşma sağlandığı takdirde staj süresi değiştirilebilir.

Ulusal Staj Programı sonuç ekranı: USP (Ulusal Staj Programı) nedir, sonuçlar ne zaman açıklanır? - 6

İŞ GÖLGELEME NEDİR?

Öğrencilerin meslek ve iş hakkında bilgi ve tecrübe edinmesine sağlayan ve gözleme dayalı öğrenme sürecidir. 3 – 10 gün arasında değişen sürelerde uygulanan iş gölgeleme sürecinde
öğrenci, kurumdaki uzman ile iş ortamında bire bir zaman geçirir, yapılan işleri gözlemler ve zaman zaman uzman ile beraber çalışır.

İş gölgeleme ve eğitim programları staj uygulamasından farklı olduğundan bu programlarda sigorta zorunluluğu bulunmadığı gibi ücret ödemesi de yapılmaz.

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