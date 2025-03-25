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Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak? Değerlendirmeler sürüyor

Kamu ve özel sektörden 7 binin üzerinde kurum ve kuruluşun dahil olduğu Ulusal Staj Programı'nın başvuru sonuçları bekleniyor. Programa, Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde örgün eğitim gören lisans ve ön lisans öğrencileri ile yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans veya doktora eğitimine devam eden Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi öğrenciler başvuruda bulunmuştu. Peki, Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak? Değerlendirmeler sürüyor - 1

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından koordine edilen Ulusal Staj Programı'nın 2025 başvuru süreci geride kaldı. Başvurularını yapan binlerce üniversiteli şimdi ise yapılacak değerlendirmenin ardından sonuçların erişime açılmasını bekliyor. İşte, konuya ilişkin son gelişmeler...

EĞİTİM HABERLERİ

Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak? Değerlendirmeler sürüyor - 2

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ulusal Staj Programı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli olmadı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu sonuçlar duyurulacak.

Başvuru yapan öğrenciler, duyuruları ve süreci, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Ulusal Staj Programı'nın resmi sosyal medya hesaplarından takip edebilir.

Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak? Değerlendirmeler sürüyor - 3

BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Adayların başvuru esnasında sisteme yüklediği belgeler, "FARUK" adı verilen yapay zeka teknolojisiyle kontrol ediliyor.

"Doğruyu yanlıştan ayıran" anlamını taşıyan "FARUK", belgeleri inceleyerek olası hataları tespit ediyor, başvuru süreçlerinin şeffaflığını ve işleyiş etkinliğini artırarak adayların deneyimlerini iyileştiriyor.

Yanlış veya eksik yüklenen belgelerle ilgili bilgilendirme e-postası aracılığıyla gençlere rehberlik eden "FARUK", gelecekte benzer hataların önlenmesi adına bilinçlendirme sağlamayı amaçlıyor.

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