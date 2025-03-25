Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak? Değerlendirmeler sürüyor
Kamu ve özel sektörden 7 binin üzerinde kurum ve kuruluşun dahil olduğu Ulusal Staj Programı'nın başvuru sonuçları bekleniyor. Programa, Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde örgün eğitim gören lisans ve ön lisans öğrencileri ile yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans veya doktora eğitimine devam eden Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi öğrenciler başvuruda bulunmuştu. Peki, Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından koordine edilen Ulusal Staj Programı'nın 2025 başvuru süreci geride kaldı. Başvurularını yapan binlerce üniversiteli şimdi ise yapılacak değerlendirmenin ardından sonuçların erişime açılmasını bekliyor. İşte, konuya ilişkin son gelişmeler...