Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak? USP sonuçlarında son durum

STAJYER HAVUZU ERİŞİME AÇILDI

Ancak stajyer havuzunun açılmasıyla işverenler, ihtiyaç duydukları nitelikteki adaylara, kişisel bilgilerini görmeden, yetkinliklerine dayanan değerleme puanlarına göre teklif gönderme imkanına sahip oldu. Stajyer havuzu, 2025 yılı sonuna kadar staj teklifleri için erişime açık olacak. Adaylar gelen staj tekliflerini değerlendirerek yanıt verebilecek.