Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak? USP sonuçlarında son durum
Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları için geri sayım sürüyor. Ulusal Staj Programı başvuru işlemleri, 23 Aralık 2024-10 Mart 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru sürecini geride bırakan adaylar sonuç heyecanı yaşıyor. Peki, Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak? USP sonuçlarında son durum ne?
Gençlerin istihdam edilmesini desteklemek amacıyla Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda yürütülen Ulusal Staj Programı'nın 2025 yılı stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı. Bu gelişmenin ardından gözler sonuç tarihine çevrildi.