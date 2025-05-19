Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak? USP sonuçlarında son durum

Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları için geri sayım sürüyor. Ulusal Staj Programı başvuru işlemleri, 23 Aralık 2024-10 Mart 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru sürecini geride bırakan adaylar sonuç heyecanı yaşıyor. Peki, Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak? USP sonuçlarında son durum ne?

Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak? USP sonuçlarında son durum - 1

Gençlerin istihdam edilmesini desteklemek amacıyla Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda yürütülen Ulusal Staj Programı'nın 2025 yılı stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı. Bu gelişmenin ardından gözler sonuç tarihine çevrildi.

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Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak? USP sonuçlarında son durum - 2

Ulusal Staj Programı başvuru sonuç tarihi henüz açıklanmadı. Sonuçların mayıs sonu - haziran başında ilan edilmesi bekleniyor.

Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak? USP sonuçlarında son durum - 3

STAJYER HAVUZU ERİŞİME AÇILDI

Ancak stajyer havuzunun açılmasıyla işverenler, ihtiyaç duydukları nitelikteki adaylara, kişisel bilgilerini görmeden, yetkinliklerine dayanan değerleme puanlarına göre teklif gönderme imkanına sahip oldu. Stajyer havuzu, 2025 yılı sonuna kadar staj teklifleri için erişime açık olacak. Adaylar gelen staj tekliflerini değerlendirerek yanıt verebilecek.

Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak? USP sonuçlarında son durum - 4

ULUSAL STAJ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. Adaylara sonuçlar basılı veya mail yoluyla iletilmeyecek. Ön lisansta eğitim alan adaylar için not ortalamasının 2’nin üzerinde olması beklenmektedir. Aksi durumda işverenler staj tekliflerini iptal edebilirler.

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