Ulusal Staj Programı (USP) sonuçlarında son durum: USP sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ulusal Staj Programı (USP) başvurusunda bulunan adayların gündeminde sonuç tarihi var. Ulusal Staj Programı'na kabul edilecek öğrenciler, başvuru formuna yüklenilen bilgi ve belgelerin teyit edilmesi ardından ilan ediliyor. Peki, Ulusal Staj Programı (USP) sonuçlarında son durum ne? USP sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ulusal Staj Programı (USP) sonuçlarında son durum: USP sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği Ulusal Staj Programı (USP) 2025 sonuçları için geri sayım sürüyor. 23 Aralık 2024 - 10 Mart 2025 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından, adaylar stajyer havuzunun ne zaman erişime açılacağını merak ediyor.


EĞİTİM HABERLERİ

Ulusal Staj Programı (USP) sonuçlarında son durum: USP sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen programda, adayların başvuru sırasında yükledikleri belgeler kontrol edilerek değerlendirme süreci başlatıldı. Bu süreçte, adayların akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif yetkinlik puanları hesaplanıyor. Değerlendirme tamamlandığında, stajyer havuzu işverenlerin erişimine açılacak ve işverenler, ihtiyaç duydukları nitelikteki adaylara teklif gönderebilecekler.

Ulusal Staj Programı (USP) sonuçlarında son durum: USP sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

USP SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları, kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. Adaylara sonuçlar basılı veya e-posta yoluyla iletilmeyecek. Bu nedenle, adayların belirtilen web sitesini düzenli olarak takip etmeleri önemlidir.

Ulusal Staj Programı (USP) sonuçlarında son durum: USP sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

Ulusal Staj Programı 2025 sonuçları için adayların bir süre daha beklemesi gerekiyor. Değerlendirme süreci tamamlandığında, sonuçlar kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden duyurulacak.

DAHA FAZLA GÖSTER