Ulusal Staj Programı (USP) sonuçlarında son durum: USP sonuçları ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen programda, adayların başvuru sırasında yükledikleri belgeler kontrol edilerek değerlendirme süreci başlatıldı. Bu süreçte, adayların akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif yetkinlik puanları hesaplanıyor. Değerlendirme tamamlandığında, stajyer havuzu işverenlerin erişimine açılacak ve işverenler, ihtiyaç duydukları nitelikteki adaylara teklif gönderebilecekler.