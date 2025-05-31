Ulusal Staj Programı (USP) sonuçlarında son durum: USP sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ulusal Staj Programı (USP) başvurusunda bulunan adayların gündeminde sonuç tarihi var. Ulusal Staj Programı'na kabul edilecek öğrenciler, başvuru formuna yüklenilen bilgi ve belgelerin teyit edilmesi ardından ilan ediliyor. Peki, Ulusal Staj Programı (USP) sonuçlarında son durum ne? USP sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği Ulusal Staj Programı (USP) 2025 sonuçları için geri sayım sürüyor. 23 Aralık 2024 - 10 Mart 2025 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından, adaylar stajyer havuzunun ne zaman erişime açılacağını merak ediyor.