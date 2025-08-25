Üniversite açılış tarihleri 2025: YÖK yükseköğretim kurumları akademik takvim başlangıçları

ÜNİVERSİTE AÇILIŞ TARİHLERİ 2025

2025-2026 eğitim ve öğretim yılında üniversilerin açılış tarihleri bir bir açıklanıyor. Her yükseköğretim kurumu birbirinden farklı zamanlarda derslere başlıyor. Genellikle açılış takvimi 15 Eylül - 25 Eylül aralığına denk geliyor.



Marmara Üniversitesi'nde açılış 22 Eylül iken, Ege Üniversitesi açılışı da 15 Eylül olarak duyuruldu. Açılış tarihleri üniversiteler arası farklı olsa da fakültelerde de değişiklik gösteriyor. Üniversitelerin ve fakültelerin kesin açılış tarihleri için adaylar, kazandıkları bölümlerin resmi sayfalarının takip etmeliler.