Üniversite açılış tarihleri 2025: YÖK yükseköğretim kurumları akademik takvim başlangıçları

Üniversite açılış günleri, 2025 YKS yerleştirme sonuçları ile beraber netleşiyor olacak. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında ön lisans veya lisans bölümlerinden birine kayıt hakkı kazanan öğrenciler, YÖK kayıt takvimine odaklanacak. Üniversite kayıt zamanları gibi açılış tarihleri de farklılık gösteriyor. YKS tercih sonuçları ardından üniversitelerin akademik takvim başlangıçları için son duyurular takip edilmeye başlandı.

YKS 2025 puanlarına göre 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümlerinden birini tercih eden öğrenciler, okulların açılacağı dönemi beklemeye koyulacak. Yükseköğretim Kurumu tarafından üniversilerin açılacağı, derslerin başlayacağı tarihler paylaşılıyor. İşte, üniversitelerin kayıt ve açılış takvimi...

ÜNİVERSİTE AÇILIŞ TARİHLERİ 2025

2025-2026 eğitim ve öğretim yılında üniversilerin açılış tarihleri bir bir açıklanıyor. Her yükseköğretim kurumu birbirinden farklı zamanlarda derslere başlıyor. Genellikle açılış takvimi 15 Eylül - 25 Eylül aralığına denk geliyor.

Marmara Üniversitesi'nde açılış 22 Eylül iken, Ege Üniversitesi açılışı da 15 Eylül olarak duyuruldu. Açılış tarihleri üniversiteler arası farklı olsa da fakültelerde de değişiklik gösteriyor. Üniversitelerin ve fakültelerin kesin açılış tarihleri için adaylar, kazandıkları bölümlerin resmi sayfalarının takip etmeliler.

Üniversite kayıtları da YÖK verilerine göre 28 Ağustos günü e-Kayıt şeklinde başlayacak. E-kayıt süreci 2 Eylül 2025'te son bulacak. e-Kayıt imkanı olmayanlar şahsen başvuruda bulunabiliyor.

e-Kayıt ise; e-Devlet üzerinden “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” sekmesi “Üniversite e-Kayıt” ekranı seçilerek yapılır.

