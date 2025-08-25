Üniversite açılış tarihleri 2025: YÖK yükseköğretim kurumları akademik takvim başlangıçları
Üniversite açılış günleri, 2025 YKS yerleştirme sonuçları ile beraber netleşiyor olacak. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında ön lisans veya lisans bölümlerinden birine kayıt hakkı kazanan öğrenciler, YÖK kayıt takvimine odaklanacak. Üniversite kayıt zamanları gibi açılış tarihleri de farklılık gösteriyor. YKS tercih sonuçları ardından üniversitelerin akademik takvim başlangıçları için son duyurular takip edilmeye başlandı.
YKS 2025 puanlarına göre 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümlerinden birini tercih eden öğrenciler, okulların açılacağı dönemi beklemeye koyulacak. Yükseköğretim Kurumu tarafından üniversilerin açılacağı, derslerin başlayacağı tarihler paylaşılıyor. İşte, üniversitelerin kayıt ve açılış takvimi...