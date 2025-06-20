Üniversite adaylarının sınav günü yanında bulundurması gerekiyor: YKS giriş belgesi renkli mi olmalı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), her yıl olduğu gibi bu yıl da sınav kılavuzunda açıkça belirtti:



YKS giriş belgesi renkli olmak zorunda değildir.

Siyah-beyaz ya da renkli çıktı alınmış olması fark yaratmaz. Önemli olan belge üzerindeki bilgilerin net, okunaklı ve kimlik doğrulaması için kullanılan fotoğrafın seçilebilir olmasıdır.