Üniversite adaylarının sınav günü yanında bulundurması gerekiyor: YKS giriş belgesi renkli mi olmalı?
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. 21-22 Haziran tarihlerinde milyonlarca aday, hayalini kurduğu üniversiteye yerleşebilmek için ter dökecek. Sınav öncesinde en çok merak edilen konulardan biri ise YKS sınav giriş belgesi nasıl olmalı, renkli çıktı şart mı? sorusu oldu. İşte ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamalar ve sınava dair detaylar…
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), her yıl olduğu gibi bu yıl da sınav kılavuzunda açıkça belirtti:
YKS giriş belgesi renkli olmak zorunda değildir.
Siyah-beyaz ya da renkli çıktı alınmış olması fark yaratmaz. Önemli olan belge üzerindeki bilgilerin net, okunaklı ve kimlik doğrulaması için kullanılan fotoğrafın seçilebilir olmasıdır.