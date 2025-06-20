Üniversite adaylarının sınav günü yanında bulundurması gerekiyor: YKS giriş belgesi renkli mi olmalı?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. 21-22 Haziran tarihlerinde milyonlarca aday, hayalini kurduğu üniversiteye yerleşebilmek için ter dökecek. Sınav öncesinde en çok merak edilen konulardan biri ise YKS sınav giriş belgesi nasıl olmalı, renkli çıktı şart mı? sorusu oldu. İşte ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamalar ve sınava dair detaylar…

Üniversite adaylarının sınav günü yanında bulundurması gerekiyor: YKS giriş belgesi renkli mi olmalı? - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), her yıl olduğu gibi bu yıl da sınav kılavuzunda açıkça belirtti:

YKS giriş belgesi renkli olmak zorunda değildir.
Siyah-beyaz ya da renkli çıktı alınmış olması fark yaratmaz. Önemli olan belge üzerindeki bilgilerin net, okunaklı ve kimlik doğrulaması için kullanılan fotoğrafın seçilebilir olmasıdır.

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Üniversite adaylarının sınav günü yanında bulundurması gerekiyor: YKS giriş belgesi renkli mi olmalı? - 2

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL OLMALI?

ÖSYM konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Adaylar İnternet'ten edinecekleri bu belgelerin renkli ya da siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır." denildi. Sınava Giriş Belgesinin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

Üniversite adaylarının sınav günü yanında bulundurması gerekiyor: YKS giriş belgesi renkli mi olmalı? - 3

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle sisteme giriş yapılarak “Sınav Giriş Belgesi” PDF formatında indirilebilir. Dileyen adaylar e-Devlet üzerinden de yönlendirme alabilir.

Üniversite adaylarının sınav günü yanında bulundurması gerekiyor: YKS giriş belgesi renkli mi olmalı? - 4

YKS'YE GİRERKEN GEREKLİ BELGELER

YKS’ye girecek adayların sınav günü yanlarında şu belgeleri bulundurması zorunludur:

YKS Giriş Belgesi (ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nden alınmalı ve çıktısı alınmalıdır.)

Geçerli Kimlik Belgesi (T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı veya süresi geçerli pasaport. Ehliyet geçerli değildir.)

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