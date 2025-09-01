Üniversite e-Kayıt süreci başladı: Üniversite elektronik kayıt adımları

3. Üniversite ve Bölüm Seçimi



Yerleşilen üniversite ve bölüm bilgileri ekrana gelir.



Aday, bilgilerini kontrol ederek kayıt işlemini başlatır.



4. Onay ve Kayıt Belgesi



Elektronik kayıt onaylandıktan sonra sistem, "Kayıt Belgesi" verir.



Bu belge, indirilebilir veya yazdırılabilir.



5. Üniversitenin Ek Belgeleri



Bazı üniversiteler, ek belge veya öğrenci bilgi sistemi üzerinden işlem talep edebilir.