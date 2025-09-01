Üniversite e-Kayıt süreci başladı: Üniversite elektronik kayıt adımları
Üniversite e-Kayıt süreci 1 Eylül 2025 tarihi itibariyle başladı. Elektronik kayıt hakkını kullanmayan adaylar, kayıt tarihleri içinde üniversiteye giderek şahsen kayıt yaptırabilir.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre ise sınavın sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2025-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. YKS tercih sonuçlarının duyurulmasının ardından üniversiteye yerleşen adaylar için kayıt süreci resmen başladı.