Üniversite e-Kayıt süreci başladı: Üniversite elektronik kayıt adımları

Üniversite e-Kayıt süreci 1 Eylül 2025 tarihi itibariyle başladı. Elektronik kayıt hakkını kullanmayan adaylar, kayıt tarihleri içinde üniversiteye giderek şahsen kayıt yaptırabilir.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre ise sınavın sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2025-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. YKS tercih sonuçlarının duyurulmasının ardından üniversiteye yerleşen adaylar için kayıt süreci resmen başladı.

E-KAYIT TARİHLERİ

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Öğrenciler, dilerlerse e-Devlet üzerinden elektronik kayıt yapabilecek, dilerlerse de yerleştirildikleri yükseköğretim kurumlarına şahsen başvurarak kayıtlarını tamamlayabilecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanan akademik takvime göre, kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül, elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül'de yapılabilecek.

ÜNİVERSİTE E-KAYIT İŞLEMLERİ

1. E-Devlet’e Giriş

Adaylar, www.turkiye.gov.tradresinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapar.

Henüz şifresi olmayanlar, PTT şubelerinden e-Devlet şifresi alabilir.

2. "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı" Hizmetine Ulaşma

e-Devlet ana sayfasında arama kısmına "Üniversite E-Kayıt" veya "YÖK" yazılır.

"Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı – Üniversite Elektronik Kayıt" hizmeti seçilir.

3. Üniversite ve Bölüm Seçimi

Yerleşilen üniversite ve bölüm bilgileri ekrana gelir.

Aday, bilgilerini kontrol ederek kayıt işlemini başlatır.

4. Onay ve Kayıt Belgesi

Elektronik kayıt onaylandıktan sonra sistem, "Kayıt Belgesi" verir.

Bu belge, indirilebilir veya yazdırılabilir.

5. Üniversitenin Ek Belgeleri

Bazı üniversiteler, ek belge veya öğrenci bilgi sistemi üzerinden işlem talep edebilir.

E-KAYIT SONRASI  AÇIKLAMALARI TAKİP ETMEK ÖNEMİ

E-kayıt yapan öğrencilerin ayrıca üniversiteye gidip şahsen kayıt yaptırmalarına gerek yoktur. Ancak hazırlık muafiyet sınavı, ders seçimi veya belge teslimi gibi işlemler için üniversitelerin duyuruları takip edilmelidir. Bu nedenle adayların elektronik kayıt sonrası üniversitelerinin açıklamalarını takip etmeleri önem taşıyor.

