Üniversite ek kayıt tarihleri 2025: YKS ek tercih sonucuna göre üniversite ek kayıtları ne zaman yapılacak?

Üniversite ek kayıt tarihleri, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sorgulanmaya başladı. YKS ek tercih sonuçlarına göre üniversitelerde bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, ek kayıt döneminde kayıt işlemlerini tamamlayacak. ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında 2025-2026 üniversite ek kayıt tarihleri belli oldu. Peki, üniversite ek tercih kayıtları ne zaman yapılacak?

2025-2026 akademik yılının başlamasıyla birlikte üniversite ek kayıt tarihleri de merak ediliyor. Bu yıl ÖSYM tarafından yapılan YKS sınav sonucuna göre ilk tercihlerde bir programa kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler, ek tercihlerle şansını denedi. Ek tercih sonuçlarına göre üniversitelerin belirli bölümlerine kayıt hakkı kazanan adaylar ise gözlerini üniversite ek tercih kayıt tarihlerine çevirdi. İşte ÖSYM tarafından belirlenen üniversite ek tercih kayıt tarihleri.

ÜNİVERSİTE EK KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 10-17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıtlar ise 10-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacak.

ÜNİVERSİTE E-KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.

Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.

Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.

Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir. Sağlık raporu vb. istenen programlara yerleşen öğrencilerin açıklanan tarihler arasında istenen belgeler ile birlikte ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekmektedir.

Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ders kaydına gelecekler ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları durumunda ders kaydı yapabileceklerdir.

