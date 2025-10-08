Üniversite ek kayıt tarihleri 2025: YKS ek tercih sonucuna göre üniversite ek kayıtları ne zaman yapılacak?
Üniversite ek kayıt tarihleri, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sorgulanmaya başladı. YKS ek tercih sonuçlarına göre üniversitelerde bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, ek kayıt döneminde kayıt işlemlerini tamamlayacak. ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında 2025-2026 üniversite ek kayıt tarihleri belli oldu. Peki, üniversite ek tercih kayıtları ne zaman yapılacak?
2025-2026 akademik yılının başlamasıyla birlikte üniversite ek kayıt tarihleri de merak ediliyor. Bu yıl ÖSYM tarafından yapılan YKS sınav sonucuna göre ilk tercihlerde bir programa kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler, ek tercihlerle şansını denedi. Ek tercih sonuçlarına göre üniversitelerin belirli bölümlerine kayıt hakkı kazanan adaylar ise gözlerini üniversite ek tercih kayıt tarihlerine çevirdi. İşte ÖSYM tarafından belirlenen üniversite ek tercih kayıt tarihleri.