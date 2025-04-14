Üniversite giriş sınavı ne zaman yapılacak? 2025 TYT-AYT ve YDT oturum tarihleri

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarına geri sayım devam ediyor. Söz konusu sınavlara katılım sağlamak isteyen üniversiteli adayları tarih araştırmalarına hız verdi. İşte, 2025 TYT-AYT ve YDT oturum tarihleri...