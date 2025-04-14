Üniversite giriş sınavı ne zaman yapılacak? 2025 TYT-AYT ve YDT oturum tarihleri
2025 YKS kapsamında düzenlenecek oturumlara heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. Nisan'ın başlaması yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte, 2025 YKS kapsamında uygulanacak olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) tarihleri merak konusu oldu. Peki, 2025 üniversite giriş sınavı ne zaman?
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarına geri sayım devam ediyor. Söz konusu sınavlara katılım sağlamak isteyen üniversiteli adayları tarih araştırmalarına hız verdi. İşte, 2025 TYT-AYT ve YDT oturum tarihleri...