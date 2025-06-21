Üniversite girmek için kaç puan gerekli? YKS TYT 200, 220, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla nereye girebilirim?

TYT puanıyla öğrenci alımı yapan bölümler ve puanları merak konusu oldu. Üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT, 21 Haziran cumartesi günü gerçekleştirildi. Yaklaşık 2.5 milyon aday sınava katılırken adaylar puanlara göre bölüm araştırması yapmaya başladı. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 22 Temmuz’da sınav sonuçları duyurulacak ve ardından yayınlanacak kılavuzla birlikte tercihler başlayacak. Sınavdan çıkan ve puan hesaplaması yapmaya başlayan adaylar ise “ YKS TYT 200, 220, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla nereye girilir” sorusuna cevap arıyor. Üniversitelerin taban puanları her yıl farklılık gösterdiğinden yerleşme puanları farklı oluyor. İşte, son yapılan yerleştirmelere göre 200-300 puan arası TYT ile alım yapan bölümler…YKS TYT 200, 220, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla nereye girebilirim?

Üniversite girmek için kaç puan gerekli? YKS TYT 200, 220, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla nereye girebilirim? - 1


Üniversite sınavı tercihlerinin Ağustos ayında başlaması beklenirken gözler ön lisans ve lisans bölümlerinin kaç puanla alım yaptığı merak ediliyor. Adaylar, ÖSYM tarafından yayınlanacak tercih kılavuzuna göre belirlenen tarihlerde tercihlerini yapacak. Üniversitelerin alım yaptığı puanlar her yıl sınavın zorluk ve kolaylık derecesine göre farklılık gösterebiliyor. Adaylar ise geçtiğimiz yılların taban (en düşük) ve tavan (en yüksek) puanlarına göre fikir sahibi olabiliyor. Özellikle İstanbul, İzmir, Ankara gibi illerde devlet üniversiteleri ve vakıf (özel) üniversitelerin puanları diğer illere göre daha yüksek oluyor. YKS’de ilk yerleştirmede yerleşemeyen adaylar için ek tercih yapılacak. Ek tercihlerde ise o yıla ait puanlar paylaşılacak. Peki YKS TYT 200, 220, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla hangi üniversitelere girebilirim?” İşte, üniversitelerin son yaptığı puanlar…

EĞİTİM HABERLERİ

Üniversite girmek için kaç puan gerekli? YKS TYT 200, 220, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla nereye girebilirim? - 2

YKS 200-300 PUAN ARASI GİRİLEBİLECEK BÖLÜMLER

2025 yılında üniversite sınavının zorluk ve kolaylık derecesine göre alım yapılan puanlarda farklılık gösterecek. 2025 yılında üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinin taban-tavan puanları henüz belli olmadı.

Adaylar tercih etmeye hazırlandıkları bölüm ve üniversitelerin 2024 yılına ait üniversite taban puanlarına göre fikir sahibi olabilirler. Aşağıdaki bağlantılar üzerinden 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümlerinin alım yaptığı son puanları görüntüleyebilirsiniz.

2 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 3)


4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 4)

Üniversite girmek için kaç puan gerekli? YKS TYT 200, 220, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla nereye girebilirim? - 3

TYT  İLE ALIM YAPAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?

Alan YeteAlan Yeterlilik Testi puanıyla sayısal, sözel, eşit ağırlık ve birçok dil bölümü alım yapıyor. AYT puanıyla alım yapan bazı bölümler şu şekilde;

Üniversite girmek için kaç puan gerekli? YKS TYT 200, 220, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla nereye girebilirim? - 4

TYT İLE ALIM YAPAN SAYISAL BÖLÜMLER

Acil Durum ve Afet Yönetimi
Ağız ve Diş Sağlığı
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Ameliyathane Hizmetleri
Anestezi
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
Bilişim Güvenliği Teknolojisi
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (2 Yıllık)
Bilgisayar Operatörlüğü (2 Yıllık)
Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık)
Bilgisayar Teknolojisi (2 Yıllık)
Bitki Koruma (2 Yıllık)
Biyokimya (2 Yıllık)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü (2 Yıllık)
Boya Teknolojisi (2 Yıllık)
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çevre Koruma ve Kontrol (2 Yıllık)
Çevre Sağlığı (2 Yıllık)
Deniz Ulaştırma ve İşletme
Deri Teknolojisi
Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık)
Diyaliz (2 Yıllık)
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
Döküm (2 Yıllık)
Eczane Hizmetleri (2 Yıllık)
Elektrik (2 Yıllık)
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (2 Yıllık)
Elektrikli Cihaz Teknolojisi (2 Yıllık)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (2 Yıllık)
Elektronik Teknolojisi (2 Yıllık)
Elektronörofizyoloji (2 Yıllık)
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Endüstriyel Cam ve Seramik
Endüstriyel Kalıpçılık
Enerji Tesisleri İşletmeciliği
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Evde Hasta Bakımı
Fizyoterapi
Gemi İnşaatı (2 Yıllık)
Gemi Makineleri İşletmeciliği (2 Yıllık)
Geoteknik (2 Yıllık)
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (2 Yıllık)
Gıda Teknolojisi (2 Yıllık)
Giyim Üretim Teknolojisi (2 Yıllık)
Harita ve Kadastro
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İlk ve Acil Yardım
İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık)
İnternet ve Ağ Teknolojileri (2 Yıllık)
İş Makineleri Operatörlüğü (2 Yıllık)
İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık)
İş ve Uğraşı Terapisi (2 Yıllık)
Kaynak Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Laboratuvar Teknolojisi
Madencilik Teknolojisi
Makine
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Mekatronik
Metalurji
Mobil Teknolojileri
Mobilya ve Dekorasyon
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (2 Yıllık)
Nükleer Tıp Teknikleri (2 Yıllık)
Odyometri (2 Yıllık)
Optisyenlik (2 Yıllık)
Ortopedik Protez ve Ortez
Otomotiv Teknolojisi
Otopsi Yardımcılığı
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Podoloji
Polimer Teknolojisi
Radyo ve Televizyon Teknolojisi (2 Yıllık)
Radyoterapi (2 Yıllık)
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi (2 Yıllık)
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik (2 Yıllık)
Raylı Sistemler İşletmeciliği (2 Yıllık)
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi (2 Yıllık)
Raylı Sistemler Makinistliği (2 Yıllık)
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi (2 Yıllık)
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
Sahne ve Dekor Tasarımı
Seramik ve Cam Tasarımı
Sondaj Teknolojisi
Sulama Teknolojisi (2 Yıllık)
Süt ve Besi Hayvancılığı (2 Yıllık)
Süt ve Ürünleri Teknolojisi (2 Yıllık)
Tahribatsız Muayene (2 Yıllık)
Tarım Makineleri
Tekstil Teknolojisi
Tekstil ve Halı Makineleri
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Uçak Teknolojisi
Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik)
Üretimde Kalite Kontrol
Web Tasarımı ve Kodlama (2 Yıllık)
Yağ Endüstrisi (2 Yıllık)
Yapı Denetimi (2 Yıllık)
Yapı Ressamlığı (2 Yıllık)
Yapı Tesisat Teknolojisi (2 Yıllık)
Yapı Yalıtım Teknolojisi (2 Yıllık)
Yaşlı Bakımı (2 Yıllık)
Yat Kaptanlığı (2 Yıllık)rlilik Testi puanıyla sayısal, sözel, eşit ağırlık ve birçok dil bölümü alım yapıyor. AYT puanıyla alım yapan bazı bölümler şu şekilde;

TYT İLE ALIM YAPAN SAYISAL BÖLÜMLER

Acil Durum ve Afet Yönetimi
Ağız ve Diş Sağlığı
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Ameliyathane Hizmetleri
Anestezi
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
Bilişim Güvenliği Teknolojisi
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (2 Yıllık)
Bilgisayar Operatörlüğü (2 Yıllık)
Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık)
Bilgisayar Teknolojisi (2 Yıllık)
Bitki Koruma (2 Yıllık)
Biyokimya (2 Yıllık)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü (2 Yıllık)
Boya Teknolojisi (2 Yıllık)
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çevre Koruma ve Kontrol (2 Yıllık)
Çevre Sağlığı (2 Yıllık)
Deniz Ulaştırma ve İşletme
Deri Teknolojisi
Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık)
Diyaliz (2 Yıllık)
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
Döküm (2 Yıllık)
Eczane Hizmetleri (2 Yıllık)
Elektrik (2 Yıllık)
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (2 Yıllık)
Elektrikli Cihaz Teknolojisi (2 Yıllık)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (2 Yıllık)
Elektronik Teknolojisi (2 Yıllık)
Elektronörofizyoloji (2 Yıllık)
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Endüstriyel Cam ve Seramik
Endüstriyel Kalıpçılık
Enerji Tesisleri İşletmeciliği
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Evde Hasta Bakımı
Fizyoterapi
Gemi İnşaatı (2 Yıllık)
Gemi Makineleri İşletmeciliği (2 Yıllık)
Geoteknik (2 Yıllık)
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (2 Yıllık)
Gıda Teknolojisi (2 Yıllık)
Giyim Üretim Teknolojisi (2 Yıllık)
Harita ve Kadastro
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İlk ve Acil Yardım
İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık)
İnternet ve Ağ Teknolojileri (2 Yıllık)
İş Makineleri Operatörlüğü (2 Yıllık)
İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık)
İş ve Uğraşı Terapisi (2 Yıllık)
Kaynak Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Laboratuvar Teknolojisi
Madencilik Teknolojisi
Makine
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Mekatronik
Metalurji
Mobil Teknolojileri
Mobilya ve Dekorasyon
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (2 Yıllık)
Nükleer Tıp Teknikleri (2 Yıllık)
Odyometri (2 Yıllık)
Optisyenlik (2 Yıllık)
Ortopedik Protez ve Ortez
Otomotiv Teknolojisi
Otopsi Yardımcılığı
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Podoloji
Polimer Teknolojisi
Radyo ve Televizyon Teknolojisi (2 Yıllık)
Radyoterapi (2 Yıllık)
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi (2 Yıllık)
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik (2 Yıllık)
Raylı Sistemler İşletmeciliği (2 Yıllık)
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi (2 Yıllık)
Raylı Sistemler Makinistliği (2 Yıllık)
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi (2 Yıllık)
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
Sahne ve Dekor Tasarımı
Seramik ve Cam Tasarımı
Sondaj Teknolojisi
Sulama Teknolojisi (2 Yıllık)
Süt ve Besi Hayvancılığı (2 Yıllık)
Süt ve Ürünleri Teknolojisi (2 Yıllık)
Tahribatsız Muayene (2 Yıllık)
Tarım Makineleri
Tekstil Teknolojisi
Tekstil ve Halı Makineleri
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Uçak Teknolojisi
Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik)
Üretimde Kalite Kontrol
Web Tasarımı ve Kodlama (2 Yıllık)
Yağ Endüstrisi (2 Yıllık)
Yapı Denetimi (2 Yıllık)
Yapı Ressamlığı (2 Yıllık)
Yapı Tesisat Teknolojisi (2 Yıllık)
Yapı Yalıtım Teknolojisi (2 Yıllık)
Yaşlı Bakımı (2 Yıllık)
Yat Kaptanlığı (2 Yıllık)

Üniversite girmek için kaç puan gerekli? YKS TYT 200, 220, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla nereye girebilirim? - 5

TYT  PUANIYLA ALIM YAPAN SÖZEL BÖLÜMLER

Adalet
Aşçılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Geleneksel El Sanatları
Halıcılık ve Kilimcilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
İlahiyat
Kültürel Miras ve Turizm
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Mimari Dekoratif Sanatlar
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Reklamcılık
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turist Rehberliği (2 Yıllık)
Turizm Animasyonu (2 Yıllık)
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (2 Yıllık)
Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (2 Yıllık)
Yerel Yönetimler

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