Üniversite girmek için kaç puan gerekli? YKS TYT 200, 220, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla nereye girebilirim?
TYT puanıyla öğrenci alımı yapan bölümler ve puanları merak konusu oldu. Üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT, 21 Haziran cumartesi günü gerçekleştirildi. Yaklaşık 2.5 milyon aday sınava katılırken adaylar puanlara göre bölüm araştırması yapmaya başladı. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 22 Temmuz’da sınav sonuçları duyurulacak ve ardından yayınlanacak kılavuzla birlikte tercihler başlayacak. Sınavdan çıkan ve puan hesaplaması yapmaya başlayan adaylar ise “ YKS TYT 200, 220, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla nereye girilir” sorusuna cevap arıyor. Üniversitelerin taban puanları her yıl farklılık gösterdiğinden yerleşme puanları farklı oluyor. İşte, son yapılan yerleştirmelere göre 200-300 puan arası TYT ile alım yapan bölümler…YKS TYT 200, 220, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla nereye girebilirim?
Üniversite sınavı tercihlerinin Ağustos ayında başlaması beklenirken gözler ön lisans ve lisans bölümlerinin kaç puanla alım yaptığı merak ediliyor. Adaylar, ÖSYM tarafından yayınlanacak tercih kılavuzuna göre belirlenen tarihlerde tercihlerini yapacak. Üniversitelerin alım yaptığı puanlar her yıl sınavın zorluk ve kolaylık derecesine göre farklılık gösterebiliyor. Adaylar ise geçtiğimiz yılların taban (en düşük) ve tavan (en yüksek) puanlarına göre fikir sahibi olabiliyor. Özellikle İstanbul, İzmir, Ankara gibi illerde devlet üniversiteleri ve vakıf (özel) üniversitelerin puanları diğer illere göre daha yüksek oluyor. YKS’de ilk yerleştirmede yerleşemeyen adaylar için ek tercih yapılacak. Ek tercihlerde ise o yıla ait puanlar paylaşılacak. Peki YKS TYT 200, 220, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla hangi üniversitelere girebilirim?” İşte, üniversitelerin son yaptığı puanlar…