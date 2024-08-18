Üniversite kayıt takvimi 2024: Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılır?

Üniversite kayıtlarının ne zaman yapılacağı, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan üniversite kayıt takvimiyle birlikte, kayıt ve elektronik kayıt işlemlerinin yapılacağı tarih belli oldu. Peki, üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılır?

Üniversite kayıt takvimi 2024: Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılır? - 1

2024 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yerleştirme işlemleri tamamlandı ve kayıt dönemi beklenmeye başladı. Üniversite tercih sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşen öğrenciler bu hafta kayıtlarını yaptıracak. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından ise açık kalan kontenjanlara göre YKS ek tercih dönemi başlayacak. Peki, üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılır?

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Üniversite kayıt takvimi 2024: Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılır? - 2

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

Üniversite kayıt takvimi 2024: Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılır? - 3

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.

Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.

Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.

Üniversite kayıt takvimi 2024: Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılır? - 4

Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir. Sağlık raporu vb. istenen programlara yerleşen öğrencilerin açıklanan tarihler arasında istenen belgeler ile birlikte ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekmektedir.

Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ders kaydına gelecekler ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları durumunda ders kaydı yapabileceklerdir.

Üniversite kayıt takvimi 2024: Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılır? - 5

ÜNİVERSİTE E-KAYIT NASIL YAPILIR?

e-Kayıt yaptırmak isteyenler YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden işlem yapabiliyor.

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