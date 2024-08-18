Üniversite kayıt takvimi 2024: Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılır?

2024 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yerleştirme işlemleri tamamlandı ve kayıt dönemi beklenmeye başladı. Üniversite tercih sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşen öğrenciler bu hafta kayıtlarını yaptıracak. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından ise açık kalan kontenjanlara göre YKS ek tercih dönemi başlayacak. Peki, üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılır?