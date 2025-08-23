Üniversite kayıt takvimi 2025: e-Kayıt tarihleri açıklandı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2025-2026 akademik yılı için üniversite kayıt takvimini duyurdu. Takvime göre, üniversite kayıt süreci ağustos ayının son haftasında başlayacak, eylül ayının ilk günlerinde devam edecek.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2025-2026 akademik yılı için üniversite kayıt sürecine ilişkin takvimi açıkladı. Buna göre, adaylar e-Kayıt işlemlerini 28 Ağustos – 2 Eylül 2025 tarihleri arasında yapabilecek. Elektronik kayıt yaptırmayan öğrenciler ise belirlenen tarihlerde üniversitelerine giderek şahsen kayıtlarını gerçekleştirebilecek.