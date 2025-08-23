Üniversite kayıt takvimi 2025: e-Kayıt tarihleri açıklandı

ŞAHSEN KAYIT

e-Kayıt imkânı olmayan üniversiteler için veya e-Kayıt yapmayan öğrenciler için geçerlidir.



Öğrenciler, belirlenen tarihlerde üniversitenin öğrenci işleri birimine giderek kayıt yapar.



Gerekli belgeler üniversiteye göre değişse de genellikle:



Lise diploması veya geçici mezuniyet belgesi,



Nüfus cüzdanı fotokopisi,



Fotoğraf,



Askerlik durum belgesi (erkek öğrenciler için),



Katkı payı/öğrenim ücreti dekontu (varsa) istenir.