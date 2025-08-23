Üniversite kayıt takvimi 2025: e-Kayıt tarihleri açıklandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2025-2026 akademik yılı için üniversite kayıt takvimini duyurdu. Takvime göre, üniversite kayıt süreci ağustos ayının son haftasında başlayacak, eylül ayının ilk günlerinde devam edecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2025-2026 akademik yılı için üniversite kayıt sürecine ilişkin takvimi açıkladı. Buna göre, adaylar e-Kayıt işlemlerini 28 Ağustos – 2 Eylül 2025 tarihleri arasında yapabilecek. Elektronik kayıt yaptırmayan öğrenciler ise belirlenen tarihlerde üniversitelerine giderek şahsen kayıtlarını gerçekleştirebilecek.

ÜNİVERSİTE E-KAYIT SÜRECİ

e-Devlet kapısına T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapılır.

“Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” sekmesinden “Üniversite e-Kayıt” ekranı seçilir.

Üniversiteniz ve bölümünüz listelenir, gerekli onaylar verilir.

Kayıt tamamlandıktan sonra sistem bir kayıt belgesi oluşturur.

Avantajı: Üniversiteye gitmeden kaydınız tamamlanır.

ŞAHSEN KAYIT

e-Kayıt imkânı olmayan üniversiteler için veya e-Kayıt yapmayan öğrenciler için geçerlidir.

Öğrenciler, belirlenen tarihlerde üniversitenin öğrenci işleri birimine giderek kayıt yapar.

Gerekli belgeler üniversiteye göre değişse de genellikle:

Lise diploması veya geçici mezuniyet belgesi,

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Fotoğraf,

Askerlik durum belgesi (erkek öğrenciler için),

Katkı payı/öğrenim ücreti dekontu (varsa) istenir.

KAYIT SONRASI SÜREÇ NASIL OLUR?

Kayıt tamamlandıktan sonra öğrenciler üniversite sistemine giriş yaparak ders seçimleri, danışman atamaları ve diğer işlemleri takip eder.

Hazırlık sınıfı ya da muafiyet sınavı varsa bu süreç de kayıt sonrası duyurulur.

