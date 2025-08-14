Üniversite kayıt takvimi açıklandı: 2025 Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversiteler tarafından belirlenen akademik takvime göre 2025 yılı üniversite kayıt süreci için geri sayım başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, yerleştikleri üniversitelere kayıt yaptırabilmek için belirtilen tarih aralıklarında işlem yapacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihler alındı. 1–13 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlanan tercih süreci ardından gözler kayıt sürecine çevrlildi.