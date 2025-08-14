Üniversite kayıt takvimi açıklandı: 2025 Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

ÖSYM ve YÖK tarafından paylaşılan bilgilere göre, üniversite kayıtları 1–5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.



Kayıtlar hem e-Devlet üzerinden online olarak hem de üniversitelerin öğrenci işleri birimlerinden şahsen gerçekleştirilebilecek. Kayıt tarihlerine ve gerekli belgelere ilişkin ayrıntılar, üniversitelerin resmi internet siteleri ve YÖK duyuruları aracılığıyla duyurulacak.