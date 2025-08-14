Üniversite kayıt takvimi açıklandı: 2025 Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversiteler tarafından belirlenen akademik takvime göre 2025 yılı üniversite kayıt süreci için geri sayım başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, yerleştikleri üniversitelere kayıt yaptırabilmek için belirtilen tarih aralıklarında işlem yapacak.

Üniversite kayıt takvimi açıklandı: 2025 Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? - 1

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihler alındı. 1–13 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlanan tercih süreci ardından gözler kayıt sürecine çevrlildi.

EĞİTİM HABERLERİ

Üniversite kayıt takvimi açıklandı: 2025 Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? - 2

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

ÖSYM ve YÖK tarafından paylaşılan bilgilere göre, üniversite kayıtları 1–5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Kayıtlar hem e-Devlet üzerinden online olarak hem de üniversitelerin öğrenci işleri birimlerinden şahsen gerçekleştirilebilecek. Kayıt tarihlerine ve gerekli belgelere ilişkin ayrıntılar, üniversitelerin resmi internet siteleri ve YÖK duyuruları aracılığıyla duyurulacak.

Üniversite kayıt takvimi açıklandı: 2025 Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? - 3

ONLİNE KAYIT NASIL YAPILIR?

1. Kayıt Tarihlerini Kontrol Et

ÖSYM’nin YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra YÖK ve üniversiteler kayıt tarihlerini duyurur.

Online kayıt, genellikle fiziksel kayıtlardan birkaç gün önce başlar ve daha kısa sürer.

2. e-Devlet’e Giriş Yap

turkiye.gov.tr adresine gir.

T.C. kimlik numaran ve e-Devlet şifren, mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı giriş yöntemlerinden biriyle oturum aç.

3. “Üniversite Kayıt” Hizmetini Bul

Arama kutusuna “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı – Üniversite Kayıt” veya sadece “Üniversite Kayıt” yaz.

Yerleştiğin üniversite sistemde listelenir.

Üniversite kayıt takvimi açıklandı: 2025 Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? - 4

4. Kayıt Onayı ve Bilgileri Gir

Kişisel bilgilerini ve iletişim bilgilerini kontrol et, eksik ya da yanlış varsa güncelle.

Kayıt onayını ver.

Sistem, işlemi tamamladığında “kaydınız başarıyla tamamlanmıştır” şeklinde bir mesaj gösterir.

5. Üniversitenin Duyurularını Takip Et

Online kayıt sonrası çoğu üniversite, öğrenci numarası, ders kayıtları ve oryantasyon bilgilerini kendi web sitesinde açıklar.

Bazı üniversiteler, online kayıt yapan öğrencilerden ek evrakları daha sonra elden teslim etmelerini isteyebilir.

DAHA FAZLA GÖSTER