Üniversite kayıt tarihleri 2025: Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025‑YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme ve kayıt süreciyle ilgili sorular gündeme geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercihlerinin 1-13 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Üniversite kayıt tarihleri 2025: Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? - 1

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da üniversiteye yerleşen adaylar için kayıt süreci belirli bir tarih aralığında gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih dönemi, 1–13 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlanacak. Bu süreçte adaylar, ÖSYM tarafından sunulan tercih kılavuzundaki programlardan en fazla 24 tanesini seçerek üniversite tercihlerinde bulunabilecek.


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Üniversite kayıt tarihleri 2025: Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? - 2

Tercih işlemlerinin ardından ÖSYM, yerleştirme sonuçlarını açıklayacak ve üniversitelere kayıt hakkı kazanan öğrenciler için kayıt süreci başlayacak. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, açıklanan resmî takvime uygun şekilde kayıt işlemlerini tamamlamaları zorunlu olacak. Aksi halde adayların kayıt hakları geçersiz sayılacak.

Peki, 2025–2026 eğitim öğretim yılı için üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Kayıtlar nasıl yapılacak? Elektronik kayıt mümkün mü?

Üniversite kayıt tarihleri 2025: Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? - 3

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

ÖSYM ve YÖK tarafından paylaşılan bilgilere göre, üniversite kayıtları 1–5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu süre içinde adayların, kazandıkları üniversitelerin öğrenci işleri birimlerine başvurarak gerekli belgeleri teslim etmeleri ve kayıt işlemlerini tamamlamaları bekleniyor. Öte yandan, e-Devlet üzerinden elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar için sistem 1–3 Eylül 2025 tarihleri arasında açık olacak. Elektronik kayıt işlemini başarıyla tamamlayan adayların, üniversiteye ayrıca fiziksel belge ile başvuru yapmalarına gerek kalmayacak. Ancak bazı programlar (örneğin özel yetenek sınavı gerektiren bölümler) yüz yüze belge teslimi isteyebilir.

Üniversite kayıt tarihleri 2025: Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? - 4

ÜNİVERSİTE KAYIT BELGELERİ

Kayıt işlemlerinde istenen belgeler üniversitelere göre değişiklik gösterebilse de, genel olarak şu evraklar talep ediliyor:

Lise diploması ya da mezuniyet belgesi (aslı veya onaylı sureti)

Nüfus cüzdanı fotokopisi

6 adet vesikalık fotoğraf

Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için, e-devlet çıktısı yeterli olabilir)

Sağlık raporu (bazı bölümler için gerekli olabilir)

Katkı payı ödeme dekontu (örgün öğretim dışındaki bölümler için)

Adayların kazandıkları üniversitenin resmî web sitesini takip ederek bölüm bazında gerekli özel belgeleri kontrol etmeleri önerilir. Her üniversite kayıtla ilgili özel duyurular yayımlamaktadır.

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