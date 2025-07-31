Üniversite kayıt tarihleri 2025: Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025‑YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme ve kayıt süreciyle ilgili sorular gündeme geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercihlerinin 1-13 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
Her yıl olduğu gibi, bu yıl da üniversiteye yerleşen adaylar için kayıt süreci belirli bir tarih aralığında gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih dönemi, 1–13 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlanacak. Bu süreçte adaylar, ÖSYM tarafından sunulan tercih kılavuzundaki programlardan en fazla 24 tanesini seçerek üniversite tercihlerinde bulunabilecek.