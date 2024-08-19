Üniversite kayıtları başladı: 2024-2025 üniversite kayıtları ve e-Kayıt nasıl yapılır? (e-Devlet e-Kayıt ekranı)

2024-2025 üniversite kayıt dönemi başladı. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, bir üniversiteye girmeye hak kazanan adaylar bugünden itibaren kayıt veya e-Kayıt yaptırabilecek. Kayıt döneminin sona ermesiyle birlikte ise boş kontenjanlar açıklanacak ve ek tercih süreci başlayacak. Peki, üniversite kayıtları ve e-Kayıt nasıl yapılır?