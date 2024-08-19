Üniversite kayıtları başladı: 2024-2025 üniversite kayıtları ve e-Kayıt nasıl yapılır? (e-Devlet e-Kayıt ekranı)
Üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte, YKS tercih sonuçlarına göre bir programa girmeye hak kazanan adaylar bugün itibarıyla kayıtlarını yapmaya başlayacak. 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan üniversite kayıtlarının nasıl yapılacağı, e-Kayıt döneminin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Peki, 2024-2025 üniversite kayıtları nasıl yapılır? İşte e-Kayıt ekranı.
2024-2025 üniversite kayıt dönemi başladı. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, bir üniversiteye girmeye hak kazanan adaylar bugünden itibaren kayıt veya e-Kayıt yaptırabilecek. Kayıt döneminin sona ermesiyle birlikte ise boş kontenjanlar açıklanacak ve ek tercih süreci başlayacak. Peki, üniversite kayıtları ve e-Kayıt nasıl yapılır?