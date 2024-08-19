Üniversite kayıtları başladı: 2024-2025 üniversite kayıtları ve e-Kayıt nasıl yapılır? (e-Devlet e-Kayıt ekranı)

Üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte, YKS tercih sonuçlarına göre bir programa girmeye hak kazanan adaylar bugün itibarıyla kayıtlarını yapmaya başlayacak. 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan üniversite kayıtlarının nasıl yapılacağı, e-Kayıt döneminin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Peki, 2024-2025 üniversite kayıtları nasıl yapılır? İşte e-Kayıt ekranı.

Üniversite kayıtları başladı: 2024-2025 üniversite kayıtları ve e-Kayıt nasıl yapılır? (e-Devlet e-Kayıt ekranı) - 1

2024-2025 üniversite kayıt dönemi başladı. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, bir üniversiteye girmeye hak kazanan adaylar bugünden itibaren kayıt veya e-Kayıt yaptırabilecek. Kayıt döneminin sona ermesiyle birlikte ise boş kontenjanlar açıklanacak ve ek tercih süreci başlayacak. Peki, üniversite kayıtları ve e-Kayıt nasıl yapılır?

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Üniversite kayıtları başladı: 2024-2025 üniversite kayıtları ve e-Kayıt nasıl yapılır? (e-Devlet e-Kayıt ekranı) - 2

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Üniversite kayıtları e-Devlet üzerinden veya üniversitelerin kayıt merkezlerinden yapılabilecek. e-Kayıt işlemlerini yapan öğrenciler için ders kayıt işlemleri başlayacak.

Yükseköğretim Kurulu verilerine göre, ek yerleştirme dönemi başlamadan kontenjanların neredeyse tamamı doldu.

Devlet üniversitelerinin lisans programlarının kontenjanları yüzde 98,8 doldu. Önlisans kontenjanlarının doluluk oranı da yüzde 100 oldu. Vakıf üniversitelerindeki genel kontenjanların doluluk oranı ise 91,14 olarak gerçekleşti.

Üniversite kayıtları başladı: 2024-2025 üniversite kayıtları ve e-Kayıt nasıl yapılır? (e-Devlet e-Kayıt ekranı) - 3

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

Üniversite kayıtları başladı: 2024-2025 üniversite kayıtları ve e-Kayıt nasıl yapılır? (e-Devlet e-Kayıt ekranı) - 4

BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANACAK

Üniversitelere kayıt süreci tamamlandıktan sonra boş kontenjanlar açıklanacak. Herhangi bir programa yerleşemeyen üniversite adayları bu süreçte ek tercihlerini yapacak.

Üniversite kayıtları başladı: 2024-2025 üniversite kayıtları ve e-Kayıt nasıl yapılır? (e-Devlet e-Kayıt ekranı) - 5

ÜNİVERSİTE E-KAYIT NASIL YAPILIR?

e-Kayıt yaptırmak isteyenler YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden işlem yapabiliyor.

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