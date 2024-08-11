Üniversite kayıtları ne zaman? 2024 üniversite kayıt takvimi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercih işlemleri alındı. Tercihlerini yapan adaylar bir yandan yerleştirme sonuç takvimine odaklanırken bir yandan da üniversite kayıt takvimine odaklandı. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri için tarih belli olmuştu. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercihleriyle ilgili süreç 4 Ağustos'ta sona erdi. Sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekleyen yüz binlerce genç, bir yandan da üniversite kayıt tarihleri hakkında araştırmalarına hız verdi. İşte, 2024 üniversite kayıt takvimi...