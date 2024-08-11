Üniversite kayıtları ne zaman? 2024 üniversite kayıt takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercih işlemleri alındı. Tercihlerini yapan adaylar bir yandan yerleştirme sonuç takvimine odaklanırken bir yandan da üniversite kayıt takvimine odaklandı. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri için tarih belli olmuştu. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Üniversite kayıtları ne zaman? 2024 üniversite kayıt takvimi - 1

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercihleriyle ilgili süreç 4 Ağustos'ta sona erdi. Sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekleyen yüz binlerce genç, bir yandan da üniversite kayıt tarihleri hakkında araştırmalarına hız verdi. İşte, 2024 üniversite kayıt takvimi...

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Üniversite kayıtları ne zaman? 2024 üniversite kayıt takvimi - 2

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının, 4 Ağustos'taki son tercih tarihinden itibaren 2 hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

Üniversite kayıtlarından önce sonuçların ilan edileceği tahmin ediliyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

Üniversite kayıtları ne zaman? 2024 üniversite kayıt takvimi - 3
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