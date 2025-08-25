ÖSYM Başkanı Ali Ersoy üniversite kayıt takvimini hatırlattı: Kayıt sürecinin ayrıntıları

Adayların belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmamaları halinde haklarını kaybedeceklerini vurgulayan Ersoy, sürecin hem e-Devlet üzerinden elektronik kayıt yoluyla hem de üniversitelerin ilgili birimlerinde şahsen başvuru ile tamamlanabileceğini ifade etti.



Ersoy, tüm adaylara başarılar dileyerek, üniversite kayıt sürecine ilişkin detayların ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden takip edilmesi gerektiğini hatırlattı.