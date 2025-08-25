ÖSYM Başkanı Ali Ersoy üniversite kayıt takvimini hatırlattı: Kayıt sürecinin ayrıntıları
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Ersoy, üniversiteye yerleşen adaylara kayıt süreciyle ilgili önemli bir hatırlatmada bulundu. Ersoy, 2025-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı duyuruda, üniversite kayıt işlemlerinin 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini bildirdi.