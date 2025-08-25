ÖSYM Başkanı Ali Ersoy üniversite kayıt takvimini hatırlattı: Kayıt sürecinin ayrıntıları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Ersoy, üniversiteye yerleşen adaylara kayıt süreciyle ilgili önemli bir hatırlatmada bulundu. Ersoy, 2025-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı duyuruda, üniversite kayıt işlemlerinin 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini bildirdi.

Adayların belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmamaları halinde haklarını kaybedeceklerini vurgulayan Ersoy, sürecin hem e-Devlet üzerinden elektronik kayıt yoluyla hem de üniversitelerin ilgili birimlerinde şahsen başvuru ile tamamlanabileceğini ifade etti.

Ersoy, tüm adaylara başarılar dileyerek, üniversite kayıt sürecine ilişkin detayların ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden takip edilmesi gerektiğini hatırlattı.

ERSOY'UN SONUÇ VE KAYIT PAYLAŞIMI

Ersoy paylaşımında; "Kıymetli adaylarımız, 2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçları ÖSYM'nin 'http://ykssonuc.osym.gov.tr' adresinden öğrenebilirsiniz.

Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, her birinize ayrı ayrı üstün başarılar temenni ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversitelerin kurumsal sayfaları üzerinden yapılacak olan açıklama ve yönlendirmeleri takip etmeniz faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

ELEKTRONİK KAYITLAR 1-3 EYLÜL'DE

2025-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül, elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül'de yapılabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

