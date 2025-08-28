Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? 2025-2026 YÖK üniversite kayıt takvimi

Üniversite sınavlarının tamamlanması ve tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler artık üniversite kayıt tarihlerine çevrildi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), her yıl olduğu gibi 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için de üniversite kayıt takvimini duyurdu. Aday öğrenciler, kazandıkları üniversitelere kayıt işlemlerini belirlenen tarihlerde tamamlayarak akademik yolculuklarına resmen başlayacak. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

2025-2026 YÖK üniversite kayıt takvimi

2025-2026 akademik yılın başlamasına kısa bir zaman kala üniversite kayıt tarihleri merak ediliyor. YKS tercih sonuçlarının ardından kazandıkları üniversitelere giderek kayıt yaptıracak olan öğrenciler, gözlerini YÖK tarafından belirlenen kayıt tarihlerine çevirdi. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

2025-2026 YÖK üniversite kayıt takvimi

2025-2026 ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

YÖK’ün açıkladığı takvime göre:

Adaylar e-Kayıt işlemlerini 28 Ağustos – 2 Eylül 2025 tarihleri arasında yapabilecek.

Elektronik kayıt yaptıramayan veya bizzat üniversiteye gitmek isteyen öğrenciler için kayıtlar 1-5 Eylül tarihlerinde üniversitelerin öğrenci işleri dairelerinde yapılacak.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlar: İlgili fakülteler kendi duyurularına göre kayıt işlemlerini yürütecek. Bu nedenle adayların üniversitelerinin resmi web sitelerini düzenli olarak kontrol etmeleri gerekiyor.

2025-2026 YÖK üniversite kayıt takvimi

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Üniversite kayıt sürecinde öğrencilerden bazı belgeler istenecek. Genel olarak şu evrakların hazır bulundurulması tavsiye ediliyor:

Lise diploması veya geçici mezuniyet belgesi

Kimlik kartı fotokopisi

Vesikalık fotoğraf

Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)

Katkı payı/öğrenim ücreti ödeme dekontu (devlet veya vakıf üniversitesine göre değişebilir)

(E-Devlet üzerinden yapılan kayıtlar için çoğu belge otomatik sistem tarafından doğrulandığı için yüz yüze evrak teslimine gerek kalmayabilir.)

2025-2026 YÖK üniversite kayıt takvimi

DERS SEÇİMİ VE HAZIRLIK SÜRECİ

Kayıtlarını tamamlayan öğrenciler, üniversitelerin akademik takvimine göre ders seçimlerini yapacak. Ayrıca hazırlık sınıfı bulunan fakültelerde öğrenciler için dil yeterlilik sınavı uygulanacak.

Üniversitelerde yeni akademik yılın Eylül ayının son haftasında başlaması bekleniyor. Bu tarihler üniversiteden üniversiteye küçük farklılık gösterebilir.

