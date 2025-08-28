Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? 2025-2026 YÖK üniversite kayıt takvimi

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Üniversite kayıt sürecinde öğrencilerden bazı belgeler istenecek. Genel olarak şu evrakların hazır bulundurulması tavsiye ediliyor:



Lise diploması veya geçici mezuniyet belgesi



Kimlik kartı fotokopisi



Vesikalık fotoğraf



Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)



Katkı payı/öğrenim ücreti ödeme dekontu (devlet veya vakıf üniversitesine göre değişebilir)



(E-Devlet üzerinden yapılan kayıtlar için çoğu belge otomatik sistem tarafından doğrulandığı için yüz yüze evrak teslimine gerek kalmayabilir.)