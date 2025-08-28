Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? 2025-2026 YÖK üniversite kayıt takvimi
Üniversite sınavlarının tamamlanması ve tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler artık üniversite kayıt tarihlerine çevrildi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), her yıl olduğu gibi 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için de üniversite kayıt takvimini duyurdu. Aday öğrenciler, kazandıkları üniversitelere kayıt işlemlerini belirlenen tarihlerde tamamlayarak akademik yolculuklarına resmen başlayacak. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?
