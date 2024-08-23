Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? 2024-2025 üniversite kayıt takvimi

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları kapsamında kayıt işlemleri başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) kayıtlar için belirlediği son tarihi merak eden ve henüz kayıtlarını tamamlamayan öğrenciler araştırmalarına hız verdi. Peki, 2024-2025 üniversite kayıtları ne zaman bitiyor?

Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? 2024-2025 üniversite kayıt takvimi - 1

Üniversite kayıtlarının, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başlamasının ardından öğrencilerin tarih araştırmaları başladı. Henüz kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar, ÖSYM tarafından bu işlemler için belirlenen son resmi tarihi öğrenmek istiyor. Kayıtlar için gerekli prosedürleri yerine getimek gerekiyor. İşte, 2024-2025 üniversite kayıt takvimi.

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Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? 2024-2025 üniversite kayıt takvimi - 2

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.

Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.

Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.

Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir. Sağlık raporu vb. istenen programlara yerleşen öğrencilerin açıklanan tarihler arasında istenen belgeler ile birlikte ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekmektedir.

Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ders kaydına gelecekler ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları durumunda ders kaydı yapabileceklerdir.

Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? 2024-2025 üniversite kayıt takvimi - 3

ÜNİVERSİTE E-KAYIT NASIL YAPILIR?

e-Kayıt yaptırmak isteyenler YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden işlem yapabiliyor.

Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? 2024-2025 üniversite kayıt takvimi - 4

2024-2025 DÖNEMİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

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