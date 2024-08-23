Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? 2024-2025 üniversite kayıt takvimi
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları kapsamında kayıt işlemleri başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) kayıtlar için belirlediği son tarihi merak eden ve henüz kayıtlarını tamamlamayan öğrenciler araştırmalarına hız verdi. Peki, 2024-2025 üniversite kayıtları ne zaman bitiyor?
Üniversite kayıtlarının, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başlamasının ardından öğrencilerin tarih araştırmaları başladı. Henüz kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar, ÖSYM tarafından bu işlemler için belirlenen son resmi tarihi öğrenmek istiyor. Kayıtlar için gerekli prosedürleri yerine getimek gerekiyor. İşte, 2024-2025 üniversite kayıt takvimi.