Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? 2025-2026 üniversite kayıt takvimi

Üniversite hayali kuran binlerce aday için YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözlerini üniversite kayıt tarihlerine çevirmişti. ÖSYM ve YÖK tarafından belirlenen 2025-2026 eğitim-öğretim yılı üniversite kayıt takvimi, hem elektronik kayıt (e-kayıt) işlemleri hem de üniversitelerde yüz yüze yapılacak kayıt tarihlerini kapsıyor. Öğrencilerin belirlenen süre içerisinde kayıtlarını tamamlamaları gerekiyor. Peki, 2025-2026 üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? İşte ayrıntılar...

2025-2026 üniversite kayıt takvimi, kazandıkları bölümlerin ardından kayıt işlemlerini yapmak için uğraşan adayların gündeminde yer alıyor. YÖK tarafından açıklanan takvime göre üniversite e-kayıt işlemleri 28 Ağustos'da, yüz yüze kayıt işlemleri 1 Eylül'de başladı. Öğrenciler, e-Devlet üzerinden şifreleriyle giriş yaparak hızlı ve kolay bir şekilde kayıtlarını gerçekleştirebilecek.

E-kayıt sistemini tercih etmeyen ya da gerekli belgeleri üniversiteye elden teslim etmek isteyen adaylar için ise üniversitelerde yüz yüze kayıt süreci Ağustos ayının üçüncü haftasında gerçekleştirilecek

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

YÖK’ün açıkladığı takvime göre, adaylar e-Kayıt işlemlerini 28 Ağustos– 2 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamlayacak.

Elektronik kayıt yaptıramayan veya bizzat üniversiteye gitmek isteyen öğrenciler için kayıtlar 1-5 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

