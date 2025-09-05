Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? 2025-2026 üniversite kayıt takvimi

2025-2026 üniversite kayıt takvimi, kazandıkları bölümlerin ardından kayıt işlemlerini yapmak için uğraşan adayların gündeminde yer alıyor. YÖK tarafından açıklanan takvime göre üniversite e-kayıt işlemleri 28 Ağustos'da, yüz yüze kayıt işlemleri 1 Eylül'de başladı. Öğrenciler, e-Devlet üzerinden şifreleriyle giriş yaparak hızlı ve kolay bir şekilde kayıtlarını gerçekleştirebilecek.