Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? 2025-2026 üniversite kayıt takvimi
Üniversite hayali kuran binlerce aday için YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözlerini üniversite kayıt tarihlerine çevirmişti. ÖSYM ve YÖK tarafından belirlenen 2025-2026 eğitim-öğretim yılı üniversite kayıt takvimi, hem elektronik kayıt (e-kayıt) işlemleri hem de üniversitelerde yüz yüze yapılacak kayıt tarihlerini kapsıyor. Öğrencilerin belirlenen süre içerisinde kayıtlarını tamamlamaları gerekiyor. Peki, 2025-2026 üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? İşte ayrıntılar...
2025-2026 üniversite kayıt takvimi, kazandıkları bölümlerin ardından kayıt işlemlerini yapmak için uğraşan adayların gündeminde yer alıyor. YÖK tarafından açıklanan takvime göre üniversite e-kayıt işlemleri 28 Ağustos'da, yüz yüze kayıt işlemleri 1 Eylül'de başladı. Öğrenciler, e-Devlet üzerinden şifreleriyle giriş yaparak hızlı ve kolay bir şekilde kayıtlarını gerçekleştirebilecek.