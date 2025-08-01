Üniversite kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Yeni dönem kayıt takvimi
Üniversite kayıt takvimi belli oldu. Tercih sürecinin başlamasıyla birlikte adaylar, kayıt sürecinin de ayrıntılarını merak ediyor. Peki, üniversite kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak, kaç gün sürecek?
Her yıl olduğu gibi, bu yıl da üniversiteye yerleşen adaylar için kayıt süreci belirli bir tarih aralığında gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih dönemi, 1–13 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlanacak. Bu süreçte adaylar, ÖSYM tarafından sunulan tercih kılavuzundaki programlardan en fazla 24 tanesini seçerek üniversite tercihlerinde bulunabilecek.