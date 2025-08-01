Üniversite kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Yeni dönem kayıt takvimi

ÜNİVERSİTE KAYIT BELGELERİ

Kayıt işlemlerinde istenen belgeler üniversitelere göre değişiklik gösterebilse de, genel olarak şu evraklar talep ediliyor:



Lise diploması ya da mezuniyet belgesi (aslı veya onaylı sureti)



Nüfus cüzdanı fotokopisi



6 adet vesikalık fotoğraf



Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için, e-devlet çıktısı yeterli olabilir)



Sağlık raporu (bazı bölümler için gerekli olabilir)



Katkı payı ödeme dekontu (örgün öğretim dışındaki bölümler için)



Adayların kazandıkları üniversitenin resmî web sitesini takip ederek bölüm bazında gerekli özel belgeleri kontrol etmeleri önerilir. Her üniversite kayıtla ilgili özel duyurular yayımlamaktadır.