Üniversite kayıtları ve e-Kayıt nasıl yapılır? Kayıt işlemi için ne, hangi belgeler gerekli? (2023-24 üniversite kayıt dönemi)
Üniversite kayıtlarının nasıl yapılacağı, 2023 YKS sonuçlarına göre bir üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar tarafından sorgulanıyor. 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak olan üniversite kayıt işlemleri için hangi belgelerin gerekli olduğu merak ediliyor. Peki, üniversite kayıtları ve e-Kayıt nasıl yapılır? Kayıt işlemi için ne, hangi belgeler gerekli?
2023-2024 üniversite kayıt işlemleri bugün itibarıyla başladı. YKS'den aldıkları puanlara göre üniversite tercihlerini yapan öğrencilerin, hangi üniversitelerde eğitim görmeye hak kazandığı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. YKS sonuçlarına göre üniversitede okuma hakkı kazanan öğrenciler kayıtlarını bugünden itibaren yapabilecek. Peki, üniversite kayıtları ve e-Kayıt nasıl yapılır? Kayıt işlemi için ne, hangi belgeler gerekli?