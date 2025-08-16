Üniversite öğrencilerine aylık 5 bin 800 lira burs verilecek: TEV burs başvuru tarihleri belli oldu

TEV BURS BAŞVURU ŞARTLARI

Devlet üniversitesinde lisans programına kayıtlı olmak



Ara sınıflar için en az 2.40 / 4.00 (veya 62 / 100) genel not ortalamasına sahip olmak



25 yaşını geçmemiş olmak



Daha önce bir lisans programından mezun olmamış olmak



Başarısız ders sayısı dikkate alınmaz



Hazırlık sınıfından geçen öğrencilerin üst sınıfa geçtiğini belgelendirmesi gerekir



DGS ile yerleşenler için: Ön lisans mezuniyet ortalaması en az 2,80 (100 üzerinden 70) olmalıdır.