Üniversite öğrencilerine aylık 5 bin 800 lira burs verilecek: TEV burs başvuru tarihleri belli oldu
Türk Eğitim Vakfı (TEV) 2025-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde burs başvuru takvimini duyurdu. Mesleki ortaöğretim öğrencilerine aylık 2 bin 800 lira, üniversite öğrencilerine ise 5 bin 800 lira burs desteği sağlanacak. Başvuru işlemleri çevrimiçi (online) olarak belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek.
TEV burs başvuru takvimi ve güncel burs ücretleri duyuruldu. Türk Eğitim Vakfı, burs başvuru şartlarını sağlayan adaylara 9 ay boyunca burs desteği sağlayacak. Burs ödemeleri 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca Ekim-Haziran ayları arasında hesaplara yatırılacak. Üniversite eğitim bursu devlet üniversitelerde eğitim alan, 25 yaşını geçmeyen, daha önce bir lisans programından mezun olmayan ve 4 yıllık lisans eğitimi alan ve ara sınıflar için 2.40 üzeri ortalamaya sahip olanlara verilecek. İşte, burs başvuru şartları ve diğer detaylar…