Üniversite öğrencilerine aylık 5 bin 800 lira burs verilecek: TEV burs başvuru tarihleri belli oldu

Türk Eğitim Vakfı (TEV) 2025-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde burs başvuru takvimini duyurdu. Mesleki ortaöğretim öğrencilerine aylık 2 bin 800 lira, üniversite öğrencilerine ise 5 bin 800 lira burs desteği sağlanacak. Başvuru işlemleri çevrimiçi (online) olarak belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek.

TEV burs başvuru takvimi ve güncel burs ücretleri duyuruldu. Türk Eğitim Vakfı, burs başvuru şartlarını sağlayan adaylara 9 ay boyunca burs desteği sağlayacak. Burs ödemeleri 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca Ekim-Haziran ayları arasında hesaplara yatırılacak. Üniversite eğitim bursu devlet üniversitelerde eğitim alan, 25 yaşını geçmeyen, daha önce bir lisans programından mezun olmayan ve 4 yıllık lisans eğitimi alan ve ara sınıflar için 2.40 üzeri ortalamaya sahip olanlara verilecek. İşte, burs başvuru şartları ve diğer detaylar…

TEV ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURULARI EYLÜL’DE

Türk Eğitim Vakfı, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ortaöğretim, üniversite, yüksek lisans, doktora ve üstün başarılı öğrencilere burs desteği verecek.

Üniversite eğitim bursu başvuru işlemleri 15 Eylül’de başlayacak ve 9 Ekim’de tamamlanacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılında üniversite burs ücreti 5 bin 800 lira olarak belirlendi.

Burs ödemeleri ise Ekim-Haziran ayları arasında toplam 9 ay boyunca ödenecek.

TEV BURS BAŞVURU ŞARTLARI

Devlet üniversitesinde lisans programına kayıtlı olmak

Ara sınıflar için en az 2.40 / 4.00 (veya 62 / 100) genel not ortalamasına sahip olmak

25 yaşını geçmemiş olmak

Daha önce bir lisans programından mezun olmamış olmak

Başarısız ders sayısı dikkate alınmaz

Hazırlık sınıfından geçen öğrencilerin üst sınıfa geçtiğini belgelendirmesi gerekir

DGS ile yerleşenler için: Ön lisans mezuniyet ortalaması en az 2,80 (100 üzerinden 70) olmalıdır.

YENİ BURS ÜCRETLERİ BELLİ OLDU 

Mesleki Ortaöğretim :2.800 TL

Üniversite : 5.800 TL

Yüksek Lisans : 8.700 TL

Doktora : 11.600 TL

Üstün Başarı : 11.600 TL

