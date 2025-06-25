Üniversite sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS, TYT, AYT, YDT sınav sonuç tarihi

YKS SINAV SONUÇLARI 2025 SORGULAMA EKRANI

YKS sınav sonuçları basılı veya mail yoluyla ilan edilmiyor. Adaylar, ÖSYM tarafından yapılacak “YKS sınav sonuçları açıklandı” duyurusunun ardından T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulama yapabilecek.



Sınav sonuçları ekranında adayların AYT, TYT ve YDT oturumlarından doğru-yanlış cevap sayıları toplam puanları yer alacak.



Ayrıca adayların yerleştirme puanları ve başarı sıralamaları da sonuç ekranında yer alacak. Adaylar sonuç ekranında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanlarını görüntüleyebilecek.