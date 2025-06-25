Üniversite sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS, TYT, AYT, YDT sınav sonuç tarihi

Üniversite sınav sonuçları için heyecanlı geri sayım başladı. Yaklaşık 2.5 milyon aday geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen TYT, AYT, YDT oturumlarına katıldı. Hayallerindeki fakülte ve bölümlerinde eğitim almak isteyen adaylar, cevap anahtarının erişimine açılmasıyla birlikte puan hesaplaması yapmaya başladı. YKS sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar için tercih maratonu başlayacak. YKS sınav sonuçları ekranında adayların puanlarının yanı sıra başarı sıralamaları yer alacak. Adaylar, üniversitelerin taban puanlarına göre tercihlerini şekillendirecek. Peki YKS sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM tarafından açıklanan takvim…

Üniversite sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS, TYT, AYT, YDT sınav sonuç tarihi - 1

Üniversite sınav sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden paylaşılacak. Sonuçlar adaylara basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. Sınava katılan adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sorgulayabilecek. ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunda sonuçların ilan edileceği tarih duyuruldu. YKS sınav sonuçları ekranında adayların katıldıkları oturumlara ilişkin bilgiler yer alacak. Öğrenciler puanların yanı sıra tercih dönemlerinde başarı sıralamalarını dikkate alıyor. Sayısal, sözel, eşit ağırlık gibi puan türlerinden sonuçlarda ekranda yer alacak. Peki 2025 Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sınav sonuçlarına ilişkin bilgiler…

EĞİTİM HABERLERİ

Üniversite sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS, TYT, AYT, YDT sınav sonuç tarihi - 2

ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre üniversite sınav sonuçları 22 Temmuz tarihinde erişime açılacak. Sınav sonuçlarının ardından ayrıca tercih takvimi belirlenecek. Adaylar osym.ais.gov.tr adresi üzerinden üniversite tercihlerini yapacak. Tercih dönemi boyunca adaylar, yeni bölüm ekleme-çıkarma işlemi yapabilecek. ÖSYM tarafından tercih takvimi ayrıca duyurulacak.

Üniversite sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS, TYT, AYT, YDT sınav sonuç tarihi - 3

YKS SINAV SONUÇLARI 2025 SORGULAMA EKRANI

YKS sınav sonuçları basılı veya mail yoluyla ilan edilmiyor. Adaylar, ÖSYM tarafından yapılacak “YKS sınav sonuçları açıklandı” duyurusunun ardından T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulama yapabilecek.

Sınav sonuçları ekranında adayların AYT, TYT ve YDT oturumlarından doğru-yanlış cevap sayıları toplam puanları yer alacak.

Ayrıca adayların yerleştirme puanları ve başarı sıralamaları da sonuç ekranında yer alacak. Adaylar sonuç ekranında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanlarını görüntüleyebilecek.

Üniversite sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS, TYT, AYT, YDT sınav sonuç tarihi - 4

TERCİHLER SONRA ALINACAK 

22 Temmuz’da sonuçlar ilan edildikten sonra ÖSYM tercih dönemi için boş kontenjanları duyurulacak. Adaylar bir önceki yılların taban ve tavan puanlarını dikkate alarak tercih listelerini hazırlayacak ve ÖSYM’ye bildirecek. Tercih işlemleri de benzer şekilde Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Tercih takvimi, YKS 2025 tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla başlayacak.

DAHA FAZLA GÖSTER