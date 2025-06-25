Üniversite sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS, TYT, AYT, YDT sınav sonuç tarihi
Üniversite sınav sonuçları için heyecanlı geri sayım başladı. Yaklaşık 2.5 milyon aday geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen TYT, AYT, YDT oturumlarına katıldı. Hayallerindeki fakülte ve bölümlerinde eğitim almak isteyen adaylar, cevap anahtarının erişimine açılmasıyla birlikte puan hesaplaması yapmaya başladı. YKS sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar için tercih maratonu başlayacak. YKS sınav sonuçları ekranında adayların puanlarının yanı sıra başarı sıralamaları yer alacak. Adaylar, üniversitelerin taban puanlarına göre tercihlerini şekillendirecek. Peki YKS sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM tarafından açıklanan takvim…
Üniversite sınav sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden paylaşılacak. Sonuçlar adaylara basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. Sınava katılan adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sorgulayabilecek. ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunda sonuçların ilan edileceği tarih duyuruldu. YKS sınav sonuçları ekranında adayların katıldıkları oturumlara ilişkin bilgiler yer alacak. Öğrenciler puanların yanı sıra tercih dönemlerinde başarı sıralamalarını dikkate alıyor. Sayısal, sözel, eşit ağırlık gibi puan türlerinden sonuçlarda ekranda yer alacak. Peki 2025 Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sınav sonuçlarına ilişkin bilgiler…