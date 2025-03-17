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Üniversite sınavı 2025 ne zaman, kaç gün kaldı? ÖSYM AYT- TYT ve YDT sınav tarihleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak da bilinen üniversite sınavı, başvuru işlemleri tamamlandı. Hayallerindeki üniversite ve bölümlerle eğitim almak isteyen binlerce öğrenci sınava başvuru yaptı. YKS sınavı, üç farklı oturumda düzenlenecek. Adaylar Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi oturumlarına katılacak. Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar sonuçlara göre elde ettikleri puanlarla 2 ve 4 yıllık üniversiteleri tercih edecek. Peki 2025 YKS ne zaman yapılacak? İşte, üniversite sınavı takvimi…

Üniversite sınavı 2025 ne zaman, kaç gün kaldı? ÖSYM AYT- TYT ve YDT sınav tarihleri - 1

Her yıl binlerce adayın başvuru yaptığı üniversite sınavı başvuruları Mart ayı içerisinde tamamlandı. YKS başvurularının tamamlanmasıyla sınav tarihleri gündeme geldi. Lise mezunları ve 12. sınıf öğrencileri, kalan sınav gününe çalışma tempolarını belirleyecek. TYT oturumunda Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Türkçe’den toplam 120 soru sorulacak. AYT’de ise Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler -2 , Fen Bilimleri ve Matematik derslerinden toplam 160 soru yöneltilecek. Yabancı Dil Testi ise 80 sorudan oluşacak. Peki YKS’ye kaç gün kaldı? İşte, oturumlara göre sınav tarihleri…

EĞİTİM HABERLERİ

Üniversite sınavı 2025 ne zaman, kaç gün kaldı? ÖSYM AYT- TYT ve YDT sınav tarihleri - 2

YKS’YE KAÇ GÜN KALDI?

Üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavları bu yıl Haziran ayında düzenlenecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan takvime göre sınavlar 21-22 Haziran’da organize edilecek.

Sınav giriş belgeleri ise sınavdan 10 gün önce adayların erişimine açılacak. Sınav merkezi tercihlerine göre öğrencilerin sınav yerleri belirlenecek.

Temel Yeterlilik Testi 21 Haziran'da, Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi (öğleden sonra) 22 Haziran’da düzenlenecek.

Üniversite sınavı 2025 ne zaman, kaç gün kaldı? ÖSYM AYT- TYT ve YDT sınav tarihleri - 3

2025 YKS SINAV SÜRELERİ 

Temel Yeterlilik Testi olarak da bilinen TYT oturumunda adaylara 120 soru yönetilirken sınav süresi 165 dakika olacak.

Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise soru sayısı 160 olurken sınav süresi ise 180 dakika olarak belirlendi.

Yabancı Dil Testi’nde ise adaylara toplam 80 soru yöneltilirken 120 dakika süre verilecek.

Üniversite sınavı 2025 ne zaman, kaç gün kaldı? ÖSYM AYT- TYT ve YDT sınav tarihleri - 4

SINAV SONUÇLARI 22 TEMMUZ’DA AÇIKLANACAK

Üniversite sınavı oturumları tamamlandıktan sonra değerlendirme süreci başlayacak. ÖSYM’nin ilan ettiği takvime göre sonuçlar 22 Temmuz tarihinde erişime açılacak. Adaylar sonuc.osym.gov.tr adrsinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sonuçlara erişim sağlayabilecek. Sınav sonuç ekranında adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık puan türlerinden elde ettikleri toplam puan ve başarı sıralamaları yer alacak. Adaylar sınavdan elde ettikleri sonuçlara göre tercihlerini gerçekleştirecek. ÖSYM henüz tercih takvimini duyurmadı.

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