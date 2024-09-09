Üniversite sınavı başvuru takvimi: 2025 YKS ne zaman? YKS başvuruları ne zaman başlayacak?
2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sınavlarda istediği puanı elde edemeyen ya da istediği bölüme yerleşemeyen adaylar, gelecek yılki YKS oturumlarına odaklandı. Şimdiden çalışmalara başlayan üniversiteli adayları, ÖSYM'nin sınav tarihini ilan etmesini bekliyor. Peki, 2025 YKS ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı başvuruları ne zaman?
YKS başvuruları, her yıl ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde yapılıyor. Üniversite sınavına girmek isteyenler başvurularını bu tarihler aralığında yapıyorlar. Yayımlanacak ÖSYM sınav takvimine göre üç oturum şeklinde yapılacak olan YKS’nin ilk oturumu olan TYT'nin ardından diğer oturumlar yapılacak.