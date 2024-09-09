Üniversite sınavı başvuru takvimi: 2025 YKS ne zaman? YKS başvuruları ne zaman başlayacak?

YKS başvuruları, her yıl ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde yapılıyor. Üniversite sınavına girmek isteyenler başvurularını bu tarihler aralığında yapıyorlar. Yayımlanacak ÖSYM sınav takvimine göre üç oturum şeklinde yapılacak olan YKS’nin ilk oturumu olan TYT'nin ardından diğer oturumlar yapılacak.