Üniversite sınavı başvurusu ne zaman bitecek? 2025 YKS başvuru tarihleri

21-22 Haziran'da yapılacak 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları sürüyor. Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek. YKS başvuruları devam ederken son başvuru gününü kaçırmak istemeyen adaylar, YKS başvurularının sona ereceği tarihi sorguluyor. Öte yandan sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YKS Kılavuzu'nda yer alıyor. Peki, üniversite sınavı başvurusu ne zaman bitecek?

Üniversite sınavı başvurusu ne zaman bitecek? 2025 YKS başvuru tarihleri - 1

2025 YKS başvuru sürecinde ilk günler geride kaldı. Üniversiteye giriş kapsamında milyonlarca adayın katılım sağlayacağı 2025 YKS başvuruları ÖSYM tarafından alınmaya devam ediyor. Başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre YKS başvuru ücretini yatıran adaylar, başvuru işlemlerini online tamamlayacak. İşte, 2025 YKS başvurusu son tarihi...

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Üniversite sınavı başvurusu ne zaman bitecek? 2025 YKS başvuru tarihleri - 2

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2025-YKS başvuruları 3 Mart'a kadar alınacak.

Üniversite sınavı başvurusu ne zaman bitecek? 2025 YKS başvuru tarihleri - 3

YKS OTURUM TAKVİMİ

YKS kapsamında, 21 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Üniversite sınavı başvurusu ne zaman bitecek? 2025 YKS başvuru tarihleri - 4

YKS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

2025-2026 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı edinen adaylar ile yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor (spor bilimleri alanında
eğitim veren) programlarında öğrenim görmek isteyen Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) adayları da dâhil) veya ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak
tüm adaylar, 2025-YKS’ye başvuru yapmak ve sınavın ilgili oturumuna katılmak zorundadır.

YKS, 3 oturumlu bir sınavdır. YKS’ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur.

2025-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin ise 2025-AYT ve/veya 2025-YDT oturumlarına katılmaları zorunludur.

2025-YKS’ye öğrenim durumları aşağıdakilerden herhangi birine uyanlar başvurabileceklerdir:

2024-2025 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler

Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar

Ortaöğrenimleri yurt dışı olup durumları yukarıdakilerden birine uyanlar

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