Üniversite sınavı başvurusu ne zaman bitecek? 2025 YKS başvuru tarihleri

YKS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

2025-2026 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı edinen adaylar ile yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor (spor bilimleri alanında

eğitim veren) programlarında öğrenim görmek isteyen Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) adayları da dâhil) veya ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak

tüm adaylar, 2025-YKS’ye başvuru yapmak ve sınavın ilgili oturumuna katılmak zorundadır.



YKS, 3 oturumlu bir sınavdır. YKS’ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur.



2025-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin ise 2025-AYT ve/veya 2025-YDT oturumlarına katılmaları zorunludur.



2025-YKS’ye öğrenim durumları aşağıdakilerden herhangi birine uyanlar başvurabileceklerdir:



2024-2025 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler



Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar



Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar



Ortaöğrenimleri yurt dışı olup durumları yukarıdakilerden birine uyanlar