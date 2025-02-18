Üniversite sınavı başvurusu ne zaman bitecek? 2025 YKS başvuru tarihleri
21-22 Haziran'da yapılacak 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları sürüyor. Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek. YKS başvuruları devam ederken son başvuru gününü kaçırmak istemeyen adaylar, YKS başvurularının sona ereceği tarihi sorguluyor. Öte yandan sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YKS Kılavuzu'nda yer alıyor. Peki, üniversite sınavı başvurusu ne zaman bitecek?
2025 YKS başvuru sürecinde ilk günler geride kaldı. Üniversiteye giriş kapsamında milyonlarca adayın katılım sağlayacağı 2025 YKS başvuruları ÖSYM tarafından alınmaya devam ediyor. Başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre YKS başvuru ücretini yatıran adaylar, başvuru işlemlerini online tamamlayacak. İşte, 2025 YKS başvurusu son tarihi...