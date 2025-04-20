Üniversite sınavı giriş yerleri: YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
YKS kapsamındaki oturumlara katılım sağlayacak adaylar, AYT, TYT ve YDT sınav giriş yerlerinin ilan edilmesini bekliyor. 2025 YKS sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağıyla ilgili tüm gözler ÖSYM'den gelecek duyuruya çevrildi. TYT, AYT ve YDT sınavlarına girecek öğrenciler, hangi okullarda sınava gireceklerine odaklandı. Peki, 2025 YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025 YKS) geri sayım devam ediyor. Söz konusu sınavın giriş yerleri ise üniversite sınavlarına hazırlanan adayların gündeminde ilk sıralarda. Yakın zaman sonra ÖSYM'nin resmi açıklamlarını ilan etmesi bekleniyor. İşte, üniversite sınavı giriş yerleri...