Üniversite sınavı giriş yerleri: YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

YKS kapsamındaki oturumlara katılım sağlayacak adaylar, AYT, TYT ve YDT sınav giriş yerlerinin ilan edilmesini bekliyor. 2025 YKS sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağıyla ilgili tüm gözler ÖSYM'den gelecek duyuruya çevrildi. TYT, AYT ve YDT sınavlarına girecek öğrenciler, hangi okullarda sınava gireceklerine odaklandı. Peki, 2025 YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

Üniversite sınavı giriş yerleri: YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? - 1

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025 YKS) geri sayım devam ediyor. Söz konusu sınavın giriş yerleri ise üniversite sınavlarına hazırlanan adayların gündeminde ilk sıralarda. Yakın zaman sonra ÖSYM'nin resmi açıklamlarını ilan etmesi bekleniyor. İşte, üniversite sınavı giriş yerleri...

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Üniversite sınavı giriş yerleri: YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? - 2

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı, sınav giriş belgelerinin, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün öncesinde erişime açılması bekleniyor.

2025 YKS oturumları 21 ve 22 Haziran'da organize edilecek.

Bu bilgiler baz alındığında ise 2025 YKS sınav giriş belgelerinin, haziran ayının ikinci haftasında erişime açılması bekleniyor.

Adaylar, sınava giriş belgelerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sorgulayabilecek.

Üniversite sınavı giriş yerleri: YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? - 3

2025 YKS OTURUM TAKVİMİ


Yükseköğretim Kurumları Sınavı 21 ve 22 Haziran'da yapılacak. Söz konusu sınavın oturum tarihleri ise şöyle;

YKS 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025

YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) 22 Haziran 2025

YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025

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