Üniversite sınavı YKS saat kaçta başlayacak/bitecek? YKS saati ve süresi



Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.Adayların güvenlik ve kimlik kontrolü için sınav binalarında en az bir saat önceden hazır bulunmaları öneriliyor. Adayların sınav saatinden en az bir saat on beş dakika önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor.