Üniversite sınavı YKS saat kaçta başlayacak/bitecek? YKS saati ve süresi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 21 ve 22 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na kısa bir süre kala gözler oturumların saatine çevrildi. YKS saati ve süresi yayımlanan kılavuzla duyuruldu. Peki, Üniversite sınavı YKS saat kaçta başlayacak/bitecek?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenecek, 2,5 milyonun üzerindeki adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı cumartesi ve pazar günü yapılacak.