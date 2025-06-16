Üniversite sınavı YKS saat kaçta başlayacak/bitecek? YKS saati ve süresi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 21 ve 22 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na kısa bir süre kala gözler oturumların saatine çevrildi. YKS saati ve süresi yayımlanan kılavuzla duyuruldu. Peki, Üniversite sınavı YKS saat kaçta başlayacak/bitecek?

Üniversite sınavı YKS saat kaçta başlayacak/bitecek? YKS saati ve süresi - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenecek, 2,5 milyonun üzerindeki adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı cumartesi ve pazar günü yapılacak.

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Üniversite sınavı YKS saat kaçta başlayacak/bitecek? YKS saati ve süresi - 2

Sınav, Türkiye'deki tüm illerle birlikte KKTC'de gerçekleştirilecek. Üniversite sınavı için son kontrollerini yapan adaylar bir yandan da sürecin ayrıntılarını merak ediyor.

Üniversite sınavı YKS saat kaçta başlayacak/bitecek? YKS saati ve süresi - 3

YKS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK/BİTECEK?

2025 Yüzbinlerce adayı bekleyen YKS, 21–22 Haziran’da yapılacak. Cumartesi günü saat 10:15’te başlayacak TYT 165 dakika sürecek. Ertesi gün Pazar saat 10:15’te başlayacak AYT sınavı 180 dakika, öğleden sonra saat 15:45’te yapılacak YDT ise 120 dakika sürecek. Sınav salonlarına TYT/AYT için sınav saatine kadar; YDT içinse 15:30’a kadar giriş yapılabiliyor.

Üniversite sınavı YKS saat kaçta başlayacak/bitecek? YKS saati ve süresi - 4


Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.Adayların güvenlik ve kimlik kontrolü için sınav binalarında en az bir saat önceden hazır bulunmaları öneriliyor. Adayların sınav saatinden en az bir saat on beş dakika önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor.

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