Üniversite sınavına (YKS) girecek kişilere motivasyon mesajları: "Şimdi parlama sırası sende!"
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), milyonlarca gencin üniversite hayalleri için yıllardır süren emeklerini taçlandıracak önemli bir dönüm noktası. Türkiye genelinde binlerce sınav merkezinde ter dökecek adaylar için bu hafta sonu sadece bir sınav değil; sabır, azim ve hayallerin buluşma günü olacak.Bu süreçte öğrencilerin yalnızca akademik bilgileri değil, aynı zamanda psikolojik dayanıklılıkları ve motivasyonları da büyük önem taşıyor. İşte üniversite sınavına (YKS) girecek kişilere başarı ve motivasyon mesajları...
Bu yıl 2,5 milyondan fazla adayın katılacağı 2025-YKS, 21-22 Haziran'da Türkiye genelindeki 81 il ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil olmak üzere 250 sınav merkezinde yapılacak. Sınav maratonu, 21 Haziran Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayacak ve 22 Haziran Pazar günü Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarıyla tamamlanacak. Sınav maratonu öncesi geri sayım devam ederken, sınava girecek adaylara moral vermek isteyen aile bireyleri ve yakınlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da duygusal, anlamlı ve motive edici başarı mesajları araştırıyor.