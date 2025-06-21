Üniversite taban puanları: 2025 2 ve 4 yıllık YKS (üniversite) taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?

Ön lisans 2 yıllık bölümü ifade ederken lisans ise eğitim süresi 4 yıl olan bölümler için kullanılıyor. Ön lisansta eğitim süresi 2 yıl olduğundan puanları 4 yıllık bölümlere göre daha düşük tutuluyor. Üniversite taban puanları 2025, ilgili üniversitenin en düşük alım yaptığı puanı ifade ediyor. Tavan puan ise üniversitenin son alımda en yüksek puanla aldığı öğrenci için kullanılıyor. Her yıl üniversiteler, belirlenen kontenjanlar doğrultusunda öğrenci alımı yapıyor. Boş kontenjanlar, ÖSYM’ye bildirilirken YKS tercih kılavuzu buna göre hazırlanıyor. İlk tercihlerde yerleşemeyen adaylar için her yıl olduğu gibi bu yılda ek tercih hakkı tanınacak. Üniversite sınavından çıkan adaylar ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Kocaeli,Sakarya ve diğer illerdeki tercih etmeye hazırlandıkları bölümlerin en düşük puanlarını araştırıyor. Peki Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması 2025 belli oldu mu? İşte, konuya ilişkin detaylar…