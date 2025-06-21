Üniversite taban puanları: 2025 2 ve 4 yıllık YKS (üniversite) taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?

Üniversite taban puanları 2025, YKS’nin ilk oturumuyla birlikte gündeme geldi. Yüzbinlerce öğrenci hayallerindeki fakülte ve bölümlerde eğitim almak için 21-22 Haziran tarihinde yurt genelinde düzenlenen sınava katılım sağlıyor. Yaklaşık 2.5 milyon aday ilk oturuma başvuru yaparken sonuç takvimi de belli oldu. 22 Temmuz’da Yükseköğretim Kurumları sınav sonuçları ilan edilecek ve ardından tercih maratonu başlayacak. Adaylar ise tercihleri, başarı sıralamalarına göre yerleştirilecek. AYT, TYT ve YDT puanıyla alım yapan bölümler farklılık gösteriyor. Özellikle her tercih döneminde mühendislik, hemşirelik, öğretmenlik, hukuk gibi bölümler yoğun ilgi görüyor. Peki Üniversite (YKS) taban puanları 2025 ve başarı sıralamaları açıklandı mı? İşte, üniversitelerin son alım yaptığı puanlar…

Üniversite taban puanları: 2025 2 ve 4 yıllık YKS (üniversite) taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı? - 1

Ön lisans 2 yıllık bölümü ifade ederken lisans ise eğitim süresi 4 yıl olan bölümler için kullanılıyor. Ön lisansta eğitim süresi 2 yıl olduğundan puanları 4 yıllık bölümlere göre daha düşük tutuluyor. Üniversite taban puanları 2025, ilgili üniversitenin en düşük alım yaptığı puanı ifade ediyor. Tavan puan ise üniversitenin son alımda en yüksek puanla aldığı öğrenci için kullanılıyor. Her yıl üniversiteler, belirlenen kontenjanlar doğrultusunda öğrenci alımı yapıyor. Boş kontenjanlar, ÖSYM’ye bildirilirken YKS tercih kılavuzu buna göre hazırlanıyor. İlk tercihlerde yerleşemeyen adaylar için her yıl olduğu gibi bu yılda ek tercih hakkı tanınacak. Üniversite sınavından çıkan adaylar ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Kocaeli,Sakarya ve diğer illerdeki tercih etmeye hazırlandıkları bölümlerin en düşük puanlarını araştırıyor. Peki Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması 2025 belli oldu mu? İşte, konuya ilişkin detaylar…

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Üniversite taban puanları: 2025 2 ve 4 yıllık YKS (üniversite) taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı? - 2

YKS (ÜNİVERSİTE) TABAN PUANLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

2025 yılına ilişkin üniversite taban puanları ve kontenjanları henüz açıklanmadı. YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar her yıl yeniden belirleniyor. 2025 yılına ilişkin taban ve tavan puanlar yerleştirme işlemleri yapıldıktan sonra belli olmaktadır.

Adaylar tercih döneminde son yerleştirme yapılan taban puanları dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek. ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan yerleştirmelere ilişkin ön lisans ve lisans bölümlerinin taban puanları, kontentenjanlar ve başarı sıralamalarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

2 YILLIK ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ (tablo 3)

4 YILLIK LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ (tablo 4)

Üniversite taban puanları: 2025 2 ve 4 yıllık YKS (üniversite) taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı? - 3

YKS’DE BARAJ PUANI UYGULAMASI OLMAYACAK

Üniversite sınavında baraj puanı uygulanmıyor. Örneğin TYT puanıyla alım yapan bölümlere yerleşebilmek için adayların TYT puanının hesaplanmış olması yeterli oluyor. Benzer şekilde SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için adayın ilgili puan türünde puanının hesaplanmış olması yeterlidir. Bazı lisans programlarını tercih edebilmek için ise en düşük başarı sırası şartı sağlanmalıdır.

Üniversite taban puanları: 2025 2 ve 4 yıllık YKS (üniversite) taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı? - 4

GEÇTİĞİMİZ YILIN KONTENJANLARI

2024 yılında devlet üniversitelerinde 4 yıllık bölümler toplam 320 bin 488 kontenjan ayrıldı. 2 yıllık ön lisans bölümleri için ayrılan kontenjan ise devlet üniversitelerinde 278.261 oldu.

ÖSYM tarafından açıklanan yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal verilerde devlet ve vakıf üniversitelerinde toplam 399 bin 625 aday 4 yıllık bölüm kazandı. 2 yıllık bölüm kazanan aday sayısı ise 359 bin 135 oldu. Sayısal verilere görselden ulaşabilirsiniz.

Üniversite taban puanları: 2025 2 ve 4 yıllık YKS (üniversite) taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı? - 5

SONUÇLARIN ARDINDAN TERCİH MARATONU BAŞLAYACAK

ÖSYM henüz 2025 YKS tercih takvimini yayımlamadı. Başvuru kılavuzunda yer alan bilgiye göre üniversite sınav sonuçları 22 Temmuz’da açıklanacak. Geçtiğimiz yıl sonuçlar 16 Temmuz’da ilan edilirken tercih işlemleri ise 25 Temmuz’da başlamıştı. Bu yıl ise Ağustos ayının ilk haftasında üniversite tercihlerinin başlaması bekleniyor. İlk tercihlerde yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirmeler yapılacak. Detaylı takvim ÖSYM tarafından ayrıca duyurulacak.

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