Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercih işlemleri nasıl yapılır? (YKS 2020 tercih dönemi)

Üniversite adayları için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunun ikinci aşaması başladı. YKS puanlarına göre öğrenciler 06-14 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamlayacak. Sayısal, sözel bölümlerin puanı kaç? Adayların kaç tercih hakkı var? YKS tercih dönemiyle ilgili bilinmesi gereken her şey...

ntv.com.tr 11.08.2020 - 09:32

Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercih işlemleri nasıl yapılır? (YKS 2020 tercih dönemi) - 1

YKS TERCİHLERİ BAŞLADI!

Üniversiteye girmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) ter döken adaylar için tercih dönemi başladı.

Adaylar, 06-14 Ağustos tarihlerinde ÖSYM aday işlemleri sistemine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak, tercih işlemlerini gerçekleştirecek.

ÖSYM AİS YKS TERCİH EKRANI 

Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercih işlemleri nasıl yapılır? (YKS 2020 tercih dönemi) - 2

ÜNİVERSİTELERİN TABAN PUANLARI, SIRALAMALARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2020 YKS tercih kılavuzunda puan türlerine göre tüm üniversitelerin, bölümlerinin kontenjan ve taban-tavan puanları yer alıyor.

Tercih yapacak adaylar, kılavuzda yer alan puan ve sıralama bilgilerinden yararlanarak üniversite tercihlerini sıralayacaklar.

YKS'de adaylar en fazla 24 üniversite programına tercih yapabilecek.

YKS PROGRAMLARI VE KILAVUZU

Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercih işlemleri nasıl yapılır? (YKS 2020 tercih dönemi) - 3

YKS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekiyor. 'Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü' mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.

Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercih işlemleri nasıl yapılır? (YKS 2020 tercih dönemi) - 4
Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.
Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercih işlemleri nasıl yapılır? (YKS 2020 tercih dönemi) - 5

TERCİHLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER?

Bazı bölümlere başarı sırası ilk kez bu yıl geldiği için yapılan tercihlerin makas aralığı geniş tutulmalı. 50 bin başarı sırasında olan bir aday, 25 bin-75 bin makas aralığında tercih yapmalı.

Adayların tercih listesini hazırlarken bir önceki yılın yani 2019'un sayısal (TYT, AYT, YDT) verilerinden faydalanmaları onların lehine olacaktır.

YKS TERCİHLERİ İÇİN UZMANINDAN TAVSİYELER

Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercih işlemleri nasıl yapılır? (YKS 2020 tercih dönemi) - 6

TYT PUANI İLE ALAN ÖNLİSANS PROGRAMLARI HANGİLERİ?

YKS'nin ilk aşaması olan Temel Yetenek Testiyle (TYT) iki yıllık ön lisans bölümleri tercih edilebiliyor.

Bu yıl TYT puanıyla tercih edilebilecek ön lisans bölümleri, ÖSYM'nin yayınladığı YKS 2020 kılavuzunda yer alıyor. Öğrenciler, bu bölümlerin puan ve kontenjan bilgilerine kılavuzdan ulaşabiliyor.

TYT PUANI İLE ALAN ÖNLİSANS PROGRAMLARI

Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercih işlemleri nasıl yapılır? (YKS 2020 tercih dönemi) - 7

SÖZEL PUANLA ALAN DÖRT YILLIK ÜNİVERSİTE PROGRAMLARI

Tercih yapacak adaylar sözel puan türüyle öğrenci kabul eden bölümleri merak ediyor. Peki, sözel puanla girilen dört yıllık üniversite programları hangileri?

SÖZEL PUANLA ALAN DÖRT YILLIK BÖLÜMLER

Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercih işlemleri nasıl yapılır? (YKS 2020 tercih dönemi) - 8

SAYISAL PUANLA TERCİH EDİLEN DÖRT YILLIK SAYISAL BÖLÜMLER

YKS 'den sayısal puanı yüksek olan öğrenciler, sayısal puan türüyle öğrenci alan dört yıllık bölümleri merak ediyor. 

SAYISAL PUANLA ÖĞRENCİ ALAN DÖRT YILLIK PROGRAMLAR

2020 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI

Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercih işlemleri nasıl yapılır? (YKS 2020 tercih dönemi) - 9

EŞİT AĞIRLIK PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

Sınavdan eşit ağırlık puan türünde başarı yakalamış öğrenciler, eşit ağırlık puanıyla girilen üniversite programlarını araştırıyor.

DÖRT YILLIK EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercih işlemleri nasıl yapılır? (YKS 2020 tercih dönemi) - 10

YKS TERCİHLERİ BAŞLADI!

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