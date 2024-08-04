Üniversite tercih sonuçları: YKS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversiteli adayları için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde sona gelindi. 2024-YKS'ye 3 milyon 120 bin 870 aday başvurmuş, sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 819 bin 362 aday katılmıştı. Tercihlerin ardından yerleştirme işlemleri yapılacak. Akabinde ise üniversite kayıt süreci start alacak. Peki, 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'den "YKS tercih işlemleri sona eriyor" uyarısı yapıldı. ÖSYM Başkanı Ersoy, "Kıymetli adaylarımız, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri bugün sona eriyor." uyarısında bulundu. İşte, üniversite tercih sonuçlarında son bilgiler...