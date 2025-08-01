Üniversite tercih sürecinde kullanılıyor: Tercih kodu nedir, nasıl bulunur?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları, tarımda ve sağlıkta dijitalleşme, yeşil beceriler ve endüstri alanlarında bu yıl ilk kez açılan yükseköğretim programlarını da tercih edebilecek. Tercihler, 1–13 Ağustos 2025 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr adresiyle veya ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden yapılacak. Adaylar, tercih listelerine bölüm eklerken hem bu doğru tercih adı hem de kodu girdiğinden emin olmalı.