Üniversite tercih sürecinde kullanılıyor: Tercih kodu nedir, nasıl bulunur?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercih sürecinin başlamasıyla birlite adayların sıkça merak ettiği konulardan biri de "Tercih Kodu" kavramı oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) kılavuzlarında yer alan bu terimler doğru yerleştirme için kritik önem taşıyor. Peki, üniversite tercih sürecinde kullanılan tercih kodu nedir, nasıl bulunur?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları, tarımda ve sağlıkta dijitalleşme, yeşil beceriler ve endüstri alanlarında bu yıl ilk kez açılan yükseköğretim programlarını da tercih edebilecek. Tercihler, 1–13 Ağustos 2025 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr adresiyle veya ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden yapılacak. Adaylar, tercih listelerine bölüm eklerken hem bu doğru tercih adı hem de kodu girdiğinden emin olmalı.