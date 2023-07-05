Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih sürecinde geri sayım
ÖSYM'nin YKS oturumlarını tamamlamasının ardından, gözler bu kez de üniversite tercihlerine çevrildi. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler tercih hazırlığına başlaycak ve kılavuza göre tercihlerini yapacak. Peki, 2023 YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS oturumlarının geride kalmasıyla birçok öğrenciyi sonuç ve ardından da yapılacak tercihlerin heyecanı sardı. ÖSYM'nin değerlendirmesi sonrası sonuçlar ilan edilecek ve hemen ardından da tercih süreci başlayacak. İşte, 2023 YKS tercihlerinde son bilgiler...