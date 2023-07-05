Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih sürecinde geri sayım

ÖSYM'nin YKS oturumlarını tamamlamasının ardından, gözler bu kez de üniversite tercihlerine çevrildi. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler tercih hazırlığına başlaycak ve kılavuza göre tercihlerini yapacak. Peki, 2023 YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih sürecinde geri sayım - 1

YKS oturumlarının geride kalmasıyla birçok öğrenciyi sonuç ve ardından da yapılacak tercihlerin heyecanı sardı. ÖSYM'nin değerlendirmesi sonrası sonuçlar ilan edilecek ve hemen ardından da tercih süreci başlayacak. İşte, 2023 YKS tercihlerinde son bilgiler...

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Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih sürecinde geri sayım - 2

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 ÖSYM takviminde paylaşıldı. Takvime göre; YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.

Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih sürecinde geri sayım - 3
Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih sürecinde geri sayım - 4
Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih sürecinde geri sayım - 5

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Üniversite tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı.

Fakat Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilmesinin ardından tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

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