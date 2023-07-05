Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih sürecinde geri sayım

YKS oturumlarının geride kalmasıyla birçok öğrenciyi sonuç ve ardından da yapılacak tercihlerin heyecanı sardı. ÖSYM'nin değerlendirmesi sonrası sonuçlar ilan edilecek ve hemen ardından da tercih süreci başlayacak. İşte, 2023 YKS tercihlerinde son bilgiler...