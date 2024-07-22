Üniversite tercihlerinde son durum: 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 8-9 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) sonuçları açıklandı. Şimdi sırada tercih süreci var. Ardından ise yerleştirmeler yapılacak ve üniversite kayıtları başlayacak. Peki, 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan 2024-YKS tercih işlemlerine ilişkin açıklama geldi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacağını duyurdu. İşte, Üniversite tercihlerinde son durum...