YKS sınav sonuçları erken mi açıklanacak? Üniversite (YKS) sınav sonuçları sorgulama ekranı 2025

YKS sınav sonuçları için nefesler tutuldu. Hayalindeki üniversite ve bölümlerde eğitim almak isteyen yaklaşık 2.5 milyon aday sınavlara katıldı. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından öğrenciler için tercih süreci başlayacak. Adaylar başarı sıralamaları, üniversitelerin taban puanları ve kontenjanları dikkate alarak tercih listesini yapacak. YKS sınav sonuçları ekranında adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık puan türlerinden sonuçları yer alacak. Ayrıca adayların katıldıkları oturumlardan doğru-yanlış cevap sayıları, başarı sıralamaları ile birlikte yerleştirm puanı hesaplanmış hali sonuç ekranında bulunacak. Sosyal medyada ortaya atılan iddiaların ardından sonuç tarihi gündeme geldi. Peki YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih…