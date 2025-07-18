YKS sınav sonuçları erken mi açıklanacak? Üniversite (YKS) sınav sonuçları sorgulama ekranı 2025
YKS sınav sonuçları için gözler ÖSYM’den yapılacak son dakika açıklamasına çevrildi. Bazı kaynaklarda yer alan sınav sonuçlarının ilan edilen takvimden erken açıklanacağı iddiası kafa karışıklığına yol açtı. Üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT, AYT ve YDT olmak üzere 21-22 Haziran’da düzenlendi. YKS sınav sonucu sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sonuçlara erişim sağlayabilecek. ÖSYM tarafından ilan edilen takvimle birlikte sonuçların açıklanacağı tarih belli olmuştu. Peki YKS sonuçları erken mi, ne zaman açıklanacka? İşte, YKS sınav sonuçları tarihi…
YKS sınav sonuçları için nefesler tutuldu. Hayalindeki üniversite ve bölümlerde eğitim almak isteyen yaklaşık 2.5 milyon aday sınavlara katıldı. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından öğrenciler için tercih süreci başlayacak. Adaylar başarı sıralamaları, üniversitelerin taban puanları ve kontenjanları dikkate alarak tercih listesini yapacak. YKS sınav sonuçları ekranında adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık puan türlerinden sonuçları yer alacak. Ayrıca adayların katıldıkları oturumlardan doğru-yanlış cevap sayıları, başarı sıralamaları ile birlikte yerleştirm puanı hesaplanmış hali sonuç ekranında bulunacak. Sosyal medyada ortaya atılan iddiaların ardından sonuç tarihi gündeme geldi. Peki YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih…