Üniversite (YKS) tercihleri nasıl yapılır? YKS'de kaç tercih hakkı var?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarının dün açıklanmasının ardından üniversite adayları tercih tarihlerine odaklandı. Kılavuza göre, tercihler 25 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak. Adaylar da tercih yaparken dikkat edilmesi gereken hususları merak ediyor. Peki, üniversite tercihleri nasıl yapılır? YKS'de kaç tercih hakkı var?

Üniversite (YKS) tercihleri nasıl yapılır? YKS'de kaç tercih hakkı var? - 1

Üniversite tercihlerine dair araştırmalar sürüyor. Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulaması devam edecek. İşte, 2024 YKS tercihlerinde son durum...

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Üniversite (YKS) tercihleri nasıl yapılır? YKS'de kaç tercih hakkı var? - 2

TERCİH YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Adayların, ilgi ve yeteneklerine göre, iş gücü piyasasını dikkate alarak tercihte bulunmaları yerinde olacak.

Adaylar, tercihlerinde listelerini oluştururken hayallerindeki üniversite ve bölümleri tercih listesinin ilk sıralarına yazmalı, sonrasında ise sıralamalarına yakın olan; üstünde ve altında yer alan üniversite programlarını, 2023 yılında oluşan bölüm yerleştirme sıralamalarını göz önüne almalı.

Üniversite (YKS) tercihleri nasıl yapılır? YKS'de kaç tercih hakkı var? - 3

PUANA GÖRE Mİ SIRALAMAYA GÖRE Mİ TERCİH YAPILMALI?

Adaylar, puana değil sıralamalarına göre tercihte bulunmalı. YKS tercihlerinde, geçen yılın sıralamaları önemli bir faktör olmalı. Daha detaylı incelemeler için güncellenen YÖK ATLAS verilerine göz atılmalı.

YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Adayların tercihlerinin baştan birkaçını "puanım yeterli olmayabilir" endişesine kapılmadan, sadece ilgisini göz önüne alarak belirlemeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı. Ancak, kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen bir programa tercih listesinde yer vermemeli. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmeli.

Üniversite (YKS) tercihleri nasıl yapılır? YKS'de kaç tercih hakkı var? - 4

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu "http://osym.gov.tr" sitesinde yayımladı.Kılavuza göre, tercihler 25 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak.

Kılavuzda yer alan kurallara göre adaylar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar.

YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek.

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