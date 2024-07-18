Üniversite (YKS) tercihleri nasıl yapılır? YKS'de kaç tercih hakkı var?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarının dün açıklanmasının ardından üniversite adayları tercih tarihlerine odaklandı. Kılavuza göre, tercihler 25 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak. Adaylar da tercih yaparken dikkat edilmesi gereken hususları merak ediyor. Peki, üniversite tercihleri nasıl yapılır? YKS'de kaç tercih hakkı var?
Üniversite tercihlerine dair araştırmalar sürüyor. Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulaması devam edecek. İşte, 2024 YKS tercihlerinde son durum...