Üniversite yolunda AYT heyecanı: Saat 09.30'da okula geldi, sınava giremedi

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) ardından bugün Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için 1 milyon 721 bin 60 aday ter döktü. Sınavda dün olduğu gibi bugün de bazı öğrenciler geç kaldı, bir öğrenci ise yalnış belgeyle sınava gelince salona alınmadı.

Üniversite yolunda AYT heyecanı: Saat 09.30'da okula geldi, sınava giremedi - 1

Üniversiteli olmak isteyenlerin maratonu, bu yıl 2 milyon 500 bini aşkın adayın başvurduğu Temel Yeterlilik Testi ile başladı.

Dün gerçekleşen sınavda Türkçe'de 40, sosyal bilimlerde 20, temel matematikte 40, fen bilimlerinde ise 20 olmak üzere 120 soru soruldu.

Üniversite yolunda ikinci sınav ise bugün yapıldı.

Sınav öncesinde yine benzer olaylar yaşandı.

Bazı öğrenciler sınava geç kaldı, bazıları yanlış belgeyle geldi.

Bursa'da ise bir öğrenci arkadaşlarıyla sohbete dalınca sınava giriş saatini kaçırdı.

EĞİTİM HABERLERİ

Üniversite yolunda AYT heyecanı: Saat 09.30'da okula geldi, sınava giremedi - 2

AYT'DE HANGİ SORULAR ÇIKTI?

Adaylar bugün Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için ter döktü.

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru, Matematik testinde 40 soru, Fen Bilimleri testinde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verildi.

1 milyon 721 bin 60 adayın katılacağı AYT, 5 bin 78 bina ve 93 bin 793 salonda düzenlendi.

Üniversite yolunda AYT heyecanı: Saat 09.30'da okula geldi, sınava giremedi - 3

SAAT 10.00'DA KAPILAR KAPANDI

Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılarak sınav salonuna aday alımı tamamlandı.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri bugün saat 15.30'a kadar açık tutuluyor.

YKS sonuçları, 22 Temmuz'da açıklanacak.

Üniversite yolunda AYT heyecanı: Saat 09.30'da okula geldi, sınava giremedi - 4

YDT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru yer alacak.

YDT'ye İngilizceden 206 bin 784, Arapçadan 4 bin 331, Almancadan 2 bin 570, Fransızcadan 1028, Rusçadan 735 kişi girecek.

Üniversite yolunda AYT heyecanı: Saat 09.30'da okula geldi, sınava giremedi - 5

POLİS ZAMANA KARŞI YARIŞTI, ÖĞRENCİYİ YETİŞTİRDİ

Üniversite sınavında sınana geç kalan öğrenciler dün olduğu gibi bugün de polis tarafından sınava yetiştirildi.

Bandırma Liseler Vadisi bölgesindeki okullarda sınava girecek olan öğrenci, sınav saatine kısa bir süre kala zamanın hızla daraldığını fark etti.

Panik yaşayan öğrenci ve ailesi durumu hemen yetkililere bildirdi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize ekip ve devriye araçları hızla harekete geçti.

Trafikte yoğunluk ve zamanla yarışan ekipler, öğrenciyi güvenli şekilde alıp siren eşliğinde sınav salonuna ulaştırdı.

Son dakikada sınav merkezine yetişen öğrenci derin bir nefes aldı.

Üniversite yolunda AYT heyecanı: Saat 09.30'da okula geldi, sınava giremedi - 6

SINAVA KOŞARAK YETİŞTİ

Türkiye genelinde olduğu gibi Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde de AYT heyecanı yaşandı.

100. Yıl Mahallesi'nde bulunan Kadriye Nazif Gölge Anadolu Lisesi'nde sınava girmek için sabah saatlerinden itibaren öğrenciler aileleriyle birlikte okulun yolunu tuttu.

Ancak bazı adaylar sınav saatine dakikalar kala koşarak okula geldi.

Kimi öğrenciler sınavın başlamasına saniyeler kala sınav salonuna girebildi.

Okul çevresinde heyecanlı bekleyişlerini sürdüren veliler ise çocukları için dua etti.

Üniversite yolunda AYT heyecanı: Saat 09.30'da okula geldi, sınava giremedi - 7

YANLIŞ SINAV GİRİŞ BELGESİYLE GELDİ

Sivas'ta ise bir aday AYT sınavına TYT giriş belgesiyle gelince salona alınmadı.

Eğitim fakültesine sınava gelen bir aday da sınav salonunun giriş kapısının kapanmasına saniyeler kala koşarak yetişti.

Görevliler tarafından içeri alınan aday, sınava katıldı.

Üniversite yolunda AYT heyecanı: Saat 09.30'da okula geldi, sınava giremedi - 8

YARIM SAAT ÖNCE GELDİ, SINAVI KAÇIRDI

Bursa'da ise ilginç bir olay yaşandı.

Sınava gireceği okulun önüne 09.30'da gelen bir kişi, sınav stresini atmak için arkadaşlarıyla sohbet edip, sınav saatini kaçırdı.

10.03'te okulun giriş kapısına gelen aday, içeri alınmayınca büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Çevredekiler genç kıza, "Yarım saattir burada arkadaşıyla oturuyor. Suç kendinin. Bu senin geleceğin." diyerek sitem etti.

Genç kız, sınava girememenin şokunu yaşarken, arkadaşıyla geldiği yolu tekrar geri döndü.

Üniversite yolunda AYT heyecanı: Saat 09.30'da okula geldi, sınava giremedi - 9

İKİ ÖĞRENCİ FENALIK GEÇİRDİ

Cizre'deki Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi'nde sınava giren öğrenci, sınavın başlamasından yaklaşık iki saat sonra rahatsızlanarak baygınlık geçirdi.

Görevlilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.

Baygınlık geçiren iki kişi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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