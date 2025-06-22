Üniversite yolunda ikinci gün: Sıra şimdi AYT sınavında! Sirenler eşliğinde geldi, son dakikada yetişti
YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) ardından bugün Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için 1 milyon 721 bin 60 aday ter döküyor. Sınavda dün olduğu gibi bugün de bazı öğrenciler geç kalınca, devreye polis girdi.
Üniversiteli olmak isteyenlerin maratonu, bu yıl 2 milyon 500 bini aşkın adayın başvurduğu Temel Yeterlilik Testi ile başladı.
Dün gerçekleşen sınavda Türkçe'de 40, sosyal bilimlerde 20, temel matematikte 40, fen bilimlerinde ise 20 olmak üzere 120 soru soruldu.
Üniversite yolunda ikinci sınav ise bugün.