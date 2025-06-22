Üniversite yolunda ikinci gün: Sıra şimdi AYT sınavında! Sirenler eşliğinde geldi, son dakikada yetişti

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) ardından bugün Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için 1 milyon 721 bin 60 aday ter döküyor. Sınavda dün olduğu gibi bugün de bazı öğrenciler geç kalınca, devreye polis girdi.

Üniversite yolunda ikinci gün: Sıra şimdi AYT sınavında! Sirenler eşliğinde geldi, son dakikada yetişti - 1

Üniversiteli olmak isteyenlerin maratonu, bu yıl 2 milyon 500 bini aşkın adayın başvurduğu Temel Yeterlilik Testi ile başladı.

Dün gerçekleşen sınavda Türkçe'de 40, sosyal bilimlerde 20, temel matematikte 40, fen bilimlerinde ise 20 olmak üzere 120 soru soruldu.

Üniversite yolunda ikinci sınav ise bugün.

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Üniversite yolunda ikinci gün: Sıra şimdi AYT sınavında! Sirenler eşliğinde geldi, son dakikada yetişti - 2

AYT'DE HANGİ SORULAR ÇIKACAK?

Adaylar bugün Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için ter dökecek.

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru, Matematik testinde 40 soru, Fen Bilimleri testinde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

1 milyon 721 bin 60 adayın katılacağı AYT, 5 bin 78 bina ve 93 bin 793 salonda düzenleniyor.

Üniversite yolunda ikinci gün: Sıra şimdi AYT sınavında! Sirenler eşliğinde geldi, son dakikada yetişti - 3

ADAYLARA SAAT 10.00 HATIRLATMASI

Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılarak sınav salonuna aday alımı tamamlandı.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri bugün saat 15.30'a kadar açık tutuluyor.

YKS sonuçları, 22 Temmuz'da açıklanacak.

Üniversite yolunda ikinci gün: Sıra şimdi AYT sınavında! Sirenler eşliğinde geldi, son dakikada yetişti - 4

YDT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru yer alacak.

YDT'ye İngilizceden 206 bin 784, Arapçadan 4 bin 331, Almancadan 2 bin 570, Fransızcadan 1028, Rusçadan 735 kişi girecek.

Üniversite yolunda ikinci gün: Sıra şimdi AYT sınavında! Sirenler eşliğinde geldi, son dakikada yetişti - 5

POLİS ZAMANA KARŞI YARIŞTI, ÖĞRENCİYİ YETİŞTİRDİ

Üniversite sınavında sınana geç kalan öğrenciler dün olduğu gibi bugün de polis tarafından sınava yetiştirildi.

Bandırma Liseler Vadisi bölgesindeki okullarda sınava girecek olan öğrenci, sınav saatine kısa bir süre kala zamanın hızla daraldığını fark etti.

Panik yaşayan öğrenci ve ailesi durumu hemen yetkililere bildirdi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize ekip ve devriye araçları hızla harekete geçti.

Trafikte yoğunluk ve zamanla yarışan ekipler, öğrenciyi güvenli şekilde alıp siren eşliğinde sınav salonuna ulaştırdı.

Son dakikada sınav merkezine yetişen öğrenci derin bir nefes aldı.

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