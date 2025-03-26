Üniversiteler bayram tatiline ne zaman giriyor?

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günü de idari izin kapsamına aldık" diyerek bayram tatilinin 9 gün olduğu ilan etti.



Buna göre 2, 3 ve 4 Nisan'da kamu çalışanları idari izinli sayılacak ve Ramazan Bayramı tatili 6 Nisan 2025 tatilinde son bulacak.