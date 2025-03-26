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Üniversiteler bayram tatiline ne zaman giriyor?

Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2, 3 ve 4 Nisan'da kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz bayramda toplam 9 günlük tatil yapma imkanına kavuşacak." dedi. Bu gelişmenin ardından üniversite öğrencileri de kendi tatil tarihlerine odaklandı. Peki, üniversiteler bayram tatiline ne zaman giriyor?

Üniversiteler bayram tatiline ne zaman giriyor? - 1

2025'in ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala tatil takvimi de belli oldu. Öte yandan üniversitelerde eğitim alan öğrencileri de tatil heyecanı sardı. Kamu çalışanları için bayram tatilinin uzatılması nedeniyle tatil üniversiteleri de kapsayacak.

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Üniversiteler bayram tatiline ne zaman giriyor? - 2

ÜNİVERSİTELERDE BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Akademisyenler kamu çalışanı olduğu için bayramdan sonraki 2 Nisan, 3 Nisan ve 4 Nisan tarihlerinde idari izinli sayılacaklar.

28 Mart Cuma günü son kez kampüslerinde ders verecek akademisyenler, tatilin ardınan 7 Nisan Pazartesi günü görevlerine başlayacak.

Bu süre zarfında üniversiteler tatil olacak.

Üniversiteler bayram tatiline ne zaman giriyor? - 3

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günü de idari izin kapsamına aldık" diyerek bayram tatilinin 9 gün olduğu ilan etti.

Buna göre 2, 3 ve 4 Nisan'da kamu çalışanları idari izinli sayılacak ve Ramazan Bayramı tatili 6 Nisan 2025 tatilinde son bulacak.

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