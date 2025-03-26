Üniversiteler bayram tatiline ne zaman giriyor?
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2, 3 ve 4 Nisan'da kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz bayramda toplam 9 günlük tatil yapma imkanına kavuşacak." dedi. Bu gelişmenin ardından üniversite öğrencileri de kendi tatil tarihlerine odaklandı. Peki, üniversiteler bayram tatiline ne zaman giriyor?
2025'in ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala tatil takvimi de belli oldu. Öte yandan üniversitelerde eğitim alan öğrencileri de tatil heyecanı sardı. Kamu çalışanları için bayram tatilinin uzatılması nedeniyle tatil üniversiteleri de kapsayacak.