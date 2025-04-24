Üniversiteler bugün ve yarın tatil mi? İstanbul'da üniversiteler 24-25 Nisan'da tatil mi edildi? YÖK'ten tatil açıklaması
Üniversiteler bugün ve yarın tatil mi? Sorusunun yanıtı, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından binlerce üniversiteli öğrencinin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan açıklama sonrasında İstanbul'da 24-25 Nisan'da okullar tatil edildi. YÖK Başkanı Özvar tarafından da üniversiteler için tatil açıklaması yapıldı. Peki, üniversiteler bugün tatil mi? İstanbul'da üniversiteler 24-25 Nisan'da tatil mi edildi?
İstanbul'da üst üste yaşanan şiddetli depremlerin ardından, Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul'daki okulların perşembe ve cuma günü tatil olmasını kararlaştırdı. YÖK Başkanı Erol Özvar da, İstanbul'daki depremlerle ilgili açıklamada bulundu. Peki, üniversiteler yarın tatil mi? İstanbul'da üniversiteler 24-25 Nisan'da tatil mi oldu?