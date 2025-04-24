Üniversiteler bugün ve yarın tatil mi? İstanbul'da üniversiteler 24-25 Nisan'da tatil mi edildi? YÖK'ten tatil açıklaması

Üniversiteler bugün ve yarın tatil mi? Sorusunun yanıtı, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından binlerce üniversiteli öğrencinin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan açıklama sonrasında İstanbul'da 24-25 Nisan'da okullar tatil edildi. YÖK Başkanı Özvar tarafından da üniversiteler için tatil açıklaması yapıldı. Peki, üniversiteler bugün tatil mi? İstanbul'da üniversiteler 24-25 Nisan'da tatil mi edildi?

Üniversiteler bugün ve yarın tatil mi? İstanbul'da üniversiteler 24-25 Nisan'da tatil mi edildi? YÖK'ten tatil açıklaması - 1

İstanbul'da üst üste yaşanan şiddetli depremlerin ardından, Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul'daki okulların perşembe ve cuma günü tatil olmasını kararlaştırdı. YÖK Başkanı Erol Özvar da, İstanbul'daki depremlerle ilgili açıklamada bulundu. Peki, üniversiteler yarın tatil mi? İstanbul'da üniversiteler 24-25 Nisan'da tatil mi oldu?

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Üniversiteler bugün ve yarın tatil mi? İstanbul'da üniversiteler 24-25 Nisan'da tatil mi edildi? YÖK'ten tatil açıklaması - 2

ÜNİVERSİTELER YARIN TATİL Mİ?

YÖK Başkanı Erol Özvar, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından üniversitelerle ilgili açıklamada bulundu. Özvar açıklamasında, "Yarın ve cuma günü vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim ve öğretim tehir edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Buna göre; İstanbul'da bulunan üniversiteler 24-25 Nisan'da tatil olacak.

Üniversiteler bugün ve yarın tatil mi? İstanbul'da üniversiteler 24-25 Nisan'da tatil mi edildi? YÖK'ten tatil açıklaması - 3

BAKAN TEKİN'DEN TATİL AÇIKLAMASI

Bakan Yusuf Tekin'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde;

"İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır.

Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır.

İlgili diğer kurumlarımızla iş birliği içerisinde İstanbul’daki okullarımız için Perşembe ve Cuma gününü tatil etme kararı aldık.

Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah."

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