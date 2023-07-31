Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023-2024 güz dönemi derslerine geri sayım

ÖSYM tarafından 20 Temmuz’da 2023 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, ÖSYM’nin resmi internet sitesinde 2 yıllık ve 4 yıllık programların taban puanlarının yer aldığı 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu üniversite adaylarına erişime açıldı. Tercihlerini yapan adaylar, sonuçların ilanın ardından başlayacak üniversite kayıt sürecine odaklandı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023-2024 güz dönemi derslerine geri sayım - 1

2023-YKS'de tercih işlemleri başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Tercih Kılavuzu ve kontenjanlarını erişime açtı. YSK tercih işlemleri 8 Ağustos'a kadar devam edecek. Tercih süreci devam ederken, adayların şimdi de kayıt tarihi ve ders başlangıç tarihi araştırmaları başladı. İşte, 2023-2024 üniversite kayıt ve ders  başlangıç  takvimi...

EĞİTİM HABERLERİ

Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023-2024 güz dönemi derslerine geri sayım - 2

2023 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında sona ermişti.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.


Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023-2024 güz dönemi derslerine geri sayım - 3

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor.

Üniversitelerde yeni eğitim yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor.

DAHA FAZLA GÖSTER