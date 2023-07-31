Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023-2024 güz dönemi derslerine geri sayım

2023-YKS'de tercih işlemleri başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Tercih Kılavuzu ve kontenjanlarını erişime açtı. YSK tercih işlemleri 8 Ağustos'a kadar devam edecek. Tercih süreci devam ederken, adayların şimdi de kayıt tarihi ve ders başlangıç tarihi araştırmaları başladı. İşte, 2023-2024 üniversite kayıt ve ders başlangıç takvimi...