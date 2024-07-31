Üniversiteler ne zaman açılacak? 2024-2025 güz dönemi üniversite açılış tarihi
8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 2024-YKS’nin sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi de tercih süreci devam ediyor. Tercihlerin ardından da yerleştirmeler gerçekleşecek. Kayıt etabının da sonlanması ile üniversitelerde güz dönemi başlayacak. Peki, 2024-2025 güz döneminde üniversiteler ne zaman açılacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite öğrenci adaylarını tercih heyecanı sardı. YKS sonuçlarının 16 Temmuz'da açıklanmasıyla birlikte şimdi de başka konular gündemde. İşte, 2024-2025 güz döneminde üniversitelerin açılış takvimi...