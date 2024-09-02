Üniversiteler ne zaman açılacak? (2024-2025 YÖK güz dönemi üniversite akademik takvimi)

Üniversitelerin ne zaman açılacağıyla ilgili tarih araştırmaları, YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan ve üniversite kaydını yaptıran öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 19-23 Ağustos tarihlerinde tamamlanan üniversite kayıt işlemlerinin ardından gözler üniversitelerin açılış tarihine çevrildi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? 2024-2025 güz dönemi üniversite akademik takvimi belli oldu mu?

Üniversiteler ne zaman açılacak? (2024-2025 YÖK güz dönemi üniversite akademik takvimi) - 1

2024-2025 yılı üniversite akademik takvimi, üniversiteye yeni başlayacak ve kayıtlarını yaptıran öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından geçtiğimiz yıl üniversiteler eylül ayında eğitim hayatına başlamıştı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? 2024-2025 güz dönemi üniversite akademik takvimi belli oldu mu?

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Üniversiteler ne zaman açılacak? (2024-2025 YÖK güz dönemi üniversite akademik takvimi) - 2

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversite eğitimlerinin, 2024 yılında başlayacağı tarih YÖK tarafından henüz ilan edilmedi. Geçtiğimiz yıl ise bu tarih 11 Eylül olarak belirlenmişti.

Üniversiteler ne zaman açılacak? (2024-2025 YÖK güz dönemi üniversite akademik takvimi) - 3

Fakat YÖK tarihini açıklasa bile bu tarihler, YÖK'e bağlı olarak eğitim veren üniversitelerin fakültelerine göre farklı günlerde gerçekleşebilecek.

Konuyla ilgili en net bilgi, üniversite ve fakültelerin internet sitelerinde yer alan akademik takvimler aracılığıyla edinilebilecek.

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