Üniversiteler ne zaman açılacak? (2024-2025 YÖK güz dönemi üniversite akademik takvimi)
Üniversitelerin ne zaman açılacağıyla ilgili tarih araştırmaları, YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan ve üniversite kaydını yaptıran öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 19-23 Ağustos tarihlerinde tamamlanan üniversite kayıt işlemlerinin ardından gözler üniversitelerin açılış tarihine çevrildi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? 2024-2025 güz dönemi üniversite akademik takvimi belli oldu mu?
2024-2025 yılı üniversite akademik takvimi, üniversiteye yeni başlayacak ve kayıtlarını yaptıran öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından geçtiğimiz yıl üniversiteler eylül ayında eğitim hayatına başlamıştı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? 2024-2025 güz dönemi üniversite akademik takvimi belli oldu mu?