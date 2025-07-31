Üniversiteler ne zaman açılacak? 2025-2026 akademik yılı başlangıç tarihi
Üniversitelerin ne zaman açılacağı, milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından merak ediliyor. Yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrenciler, 2025-2026 akademik yılının hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? 2025 güz dönemi ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar...
2025-2026 üniversitelerin akademik yılı takvimi, bu yıl ilk kez üniversiteye gidecek olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başlayacak olan kayıt döneminin ardından üniversitelerde eğitim öğretim yılı başlayacak. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?