Üniversiteler ne zaman açılacak? 2025-2026 akademik yılı başlangıç tarihi

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversite eğitimlerinin, 2025 yılında başlayacağı tarih YÖK tarafından henüz ilan edilmedi. 2025-2026 akademik yılı için üniversitelerin güz dönemi genellikle Eylül ayının üçüncü haftasında, yani 15-22 Eylül 2025 tarihleri arasında başlaması bekleniyor. Her üniversitenin akademik takvimi farklılık gösterebildiği için kesin başlangıç tarihi, üniversitelerin kendi web sitelerinde yayınladıkları resmi takvimlerle netleşiyor.



Bazı üniversiteler 15 Eylül 2025 Pazartesi günü itibarıyla ders başı yaparken, bazı kurumlarda bu tarih 23 Eylül'e kadar uzayabiliyor.



Konuyla ilgili en net bilgi, üniversite ve fakültelerin internet sitelerinde yer alan akademik takvimler aracılığıyla edinilebilecek.