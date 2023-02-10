Üniversiteler ne zaman açılacak? Hangi illerde üniversiteler tatil edildi? YÖK'ten tarih açıklaması

Binlerce üniversite öğrencisi, üniversitelerin açılış tarihi internet üzerinden sorgulamaya başladı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından üniversitelerle ilgili YÖK'ten açıklama geldi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? Hangi üniversiteler tatil edildi?
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle;
Bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları,
Bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları,
Yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları,
dikkate alınarak tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelenmiştir.
YÖK'ten yapılan açıklamayla birlikte üniversitelerde eğitim ve öğretim tarihiyle ilgili bilgi verildi.
Buna göre; Tüm üniversitelerde bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelendi.